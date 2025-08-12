災防辦主任救災時赴APEC會議 卓榮泰：可檢討時機適不適合

民眾黨立委張啓楷今在立法院院會質詢表示，政院災防辦主任王怡文在7月底的救災過程都不在國內，要求行政院拴緊螺絲。（記者塗建榮攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今在立法院院會進行「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。民眾黨立委張啓楷詢問，行政院災害防救辦公室主任王怡文在7月底的救災過程都不在國內，要求拴緊螺絲；對此，卓榮泰表示，王怡文去參加APEC會議，可以檢討時機適不適合。

張啓楷質詢指出，當嘉義、台南鄉親苦難還在進行式時，行政院災害防救辦公室主任王怡文竟然出國；卓榮泰回應，「一定是因為公務出去，我會調查清楚」；張啓楷說，好幾萬間的房子還在防救階段，還在下大雨，結果主任不在，設立災防辦幹什麼？卓則重申，「我會調查清楚」；張啓楷追問，所以你還不曉得這個事情？卓榮泰回應，「因為內部的請假，不是部會首長不會到我，我會調查清楚」。

在台下官員提示後，卓榮泰說，「因為他去參加APEC會議」；張啓楷問，參加這個國際會議重要？這辦公室成立不是要防災及救助？屋頂都還沒修好、垃圾也沒處理好，滿目瘡痍的時候、人民最需要政府幫助的時候，加上又繼續下雨，在這當頭跑出去開會，很諷刺，所以他開會談什麼題目？是針對丹娜絲颱風因應的經驗？張批評，還在救災中，且牛步化，不好好救災，還跑出去開會，還講錯誤、失敗的救災經驗，院長應好好追查清楚，追究責任。

卓榮泰表示，他現在所知道是去參加APEC會議，講話的內容和委員所說的，也許是就這個內容出去交換更多經驗回來，是不是能夠得到實質效果，他會請秘書長去了解，有沒有把會議得到的資訊拿回來做更多協助。

張啓楷強調，前災防辦主任吳武泰涉及不當場所性騷擾，被監察院彈劾，災防辦非常重要，每天都要拴緊螺絲，特別是有風災、大雨時，一個前任被監察院彈劾，現任的在風災重建搶救中跑出去；對此，卓榮泰表示，是出去參加公務會議，這個可以檢討時機適不適合。

