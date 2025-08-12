為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌拜會談核三延役 蔣萬安：要能源韌性不要執政任性

    民眾黨主席黃國昌拜會台北市長蔣萬安，準備了民眾黨的T恤等禮物贈送。（記者田裕華攝）

    2025/08/12 12:16

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（12）日上午率台北市議會民眾黨團，拜會台北市長蔣萬安，爭取蔣萬安對823核三延役公投的支持，雙方很快達成對核三延役的支持，蔣萬安說，台灣應該有一個可長可久、務實，而且不受制於意識形態的能源政策，他的立場就是打造安全乾淨多元的能源組合，民眾要的是能源韌性，不是執政任性。

    蔣萬安先致詞說，唯有打造安全乾淨多元的能源組合，台北才能發展、台灣才能發展；他批評民進黨是膝反射式的擁抱反核神主牌，他自己的神主牌則是在安全前提下，有先進多元的能源組合穩定提供電力，才能夠回應台灣社會民生的需求，才是以民為本的能源政策。

    蔣萬安說，社會需要的是務實解決問題的能源韌性，不是緊抱意識形態的執政任性。而從歷史眼光來看，台灣整個發展的歷程能夠將核電納入到整體的能源組合，回看過去50年，也是奠定台灣經濟發展非常重要的基礎；70年代發生能源危機，當時中央政府推動十大建設，有了核一、核二、核三的完工，奠定經濟發展的基石，這也是當時國民黨政府執政的努力，他會一直承接下去，努力做正確的事情。

    蔣萬安也提到，日本在核災之後也重啟核電，美國也已經表達對於台灣核能議題的具體關切及方向。現在全球發展的趨勢也在變，已經到了電力及算力，算力及國力的時代。所以當台灣有迎向AI浪潮，台灣要打造成為以AI驅動的智慧城市，如果沒有穩定的供電，要怎麼發展？AI如果沒有充分的電力，如何迎接外界的挑戰。

    台北市長蔣萬安回贈民眾黨主席黃國昌，以枕木做的捷運模型。（記者田裕華攝）

