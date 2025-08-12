為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨「小鋼砲」曾琮愷猝逝 罷團化悲傷為力量

    民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷病逝 ，發病前仍在街頭宣講罷免。（南投公民會社提供）

    2025/08/12 11:54

    〔記者張協昇／南投報導〕外號「小鋼砲」的民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發症，11日猝逝，享年45歲，令地方人士不勝唏噓。南投「去游除垢」罷團領銜人林敬桐今（12日）表示，曾琮愷長期為台灣民主奮鬥奉獻，感動許多罷團志工，罷團將化悲傷為力量，在罷免最後階段更加努力衝刺，罷免不適任立委，完成他的心願。

    曾琮愷是南投水里人，曾參選南投縣議員，他一身堅持台灣民主自由，不管擔任民進黨南投縣黨部執行長，或是立委蔡培慧駐區主任，還是幫民進黨候選人助選，他都以敢衝、敢說真話著稱，因而有「小鋼砲」稱號。最難能可貴的是曾琮愷連續8年到瑞士日內瓦參加WHO宣達團，為推動台灣走向國際發聲，甚至在生病倒下前一刻，仍帶領志工站上街頭宣講罷免。

    林敬桐指出，他與琮愷哥雖認識不久，但言談中可以感受到他捍衛台灣民主自由的強烈信念，他為民主鞠躬盡瘁，相信這股精神會感動罷團志工及所有愛好民主自由的台灣人。琮愷哥的任務已結束，請他安心離開，他的未盡之功，她會替他完成，為罷免不適任立委堅持到最後一刻。

    「我的好兄弟琮愷，一路好走！」名間鄉長陳翰立今早也在臉書PO文悼念曾琮愷。陳翰立感慨說，曾琮愷是為台灣累出病來，他年復一年積極參與聯合國宣達團，為推動台灣走向國際盡心盡力，這種勇敢與堅持，無人能比，如今民進黨少了一個敢衝、敢講真話的人，相當可惜，曾琮愷未完成的心願，大家必須承擔下來。

    民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷（左）病逝，名間鄉長陳翰立（右）臉書PO文悼念，感謝他為推動台灣走向國際盡心盡力。（陳翰立提供）

