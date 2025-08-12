為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    普發現金1萬不排富 卓揆：大致依總統公告內容為準

    行政院長卓榮泰接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    2025/08/12 11:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕行政院擬針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」提出修正草案，外界關心「普發現金」的金額是否調整？會否「排富」？對此，行政院長卓榮泰今表示，修正草案會衡量對於產業的支持是否調整或增加，至於其餘的部分，大致上應該依照總統賴清德所公布的內容為準。

    立法院7月11日三讀通過韌性特別條例，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金1萬元。行政院原擬將普發現金納入「排富」條款，不過因黨內有反對聲浪，行政院已定調「不排富」，將依立法院三讀版本編列特別預算。行政院後續將提特別條例修正草案，調整產業支持方案，至於其他部分不會變動。

    立法院院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓於會前接受媒體聯訪，對於普發現金的金額，以及是否「排富」等時事議題進行回應。

    卓榮泰表示，總統已正式公告韌性特別條例並生效，在這個基礎之下，行政院會衡量現在對於整個產業的支持，是否要調整，或增加特定產業項目，會深入再研究，希望能夠循修正條例的方式送請立法院通過，至於其餘的部分，大致上應該依照總統所公布的內容為準。

