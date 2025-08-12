林岱樺被爆喊師父「老公」 地方人士：好奇師父如何「回話」?

林岱樺今早上也現身立院議場前回應，針對特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，給予嚴厲譴責。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 11:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕週刊爆料涉及助理費案的民進黨立委林岱樺與住持釋煌智的「對話」，質疑兩人「超乎一般人交情」，地方對此八卦議論紛紛，好奇週刊只單方面揭露林岱樺的留言，師父究竟如何「回話」？

林岱樺涉詐領助理費遭起訴，週刊今報導此案進入司法後，院方卷證顯示林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅掌金流、經費核銷及人事權，與林岱樺的私下互動、對話更「超乎一般人交情」。

週刊進一步披露林岱樺稱呼釋煌智「老公」，常回報自己行程，還告知對方自己要「淨身了」，及「擁抱」、「深擁」「想你」等語，由於通法寺密藏一間女性專用套房，兩人除同列被告，也遭質疑關係非比尋常。

林岱樺辦公室今發三點聲明駁斥，強調起訴事實與媒體爆料毫無關連，是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對與暗黑勢力奮戰到底。

林岱樺今早上也現身立院議場前回應，針對特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，給予嚴厲譴責。

對是否稱住持「老公」，林岱樺當下沒回應，強烈批評這一年來對她的攻擊只有多沒有少，特別這半年對她的打擊只有增沒有減，強調自己的民調只有高沒有低，市民自有公道，公道自在人心。

地方對此議題頗關注，卻好奇為何週刊只披露林岱樺的留言，沒有提到師父的「回話」？反而引起諸多關注與揣測。地方人士評析，依照週刊風格，為避免當事人反控或提告，通常都會「留一手」，這次若有留一手，內容或許就是「師父的話」。

