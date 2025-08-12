為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    南韓真相會不滿被林明昕放鴿子 羅智強轟：丟臉丟到國外去

    南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文痛批，台灣行政院官員一行人臨時取消行程，是外交失禮。國民黨團首席副書記長羅智強（左）今表示，此事件太離譜了。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/12 11:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文痛批，台灣行政院官員一行人，原約好本月8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，突然變調是外交失禮。國民黨團首席副書記長羅智強今表示，外交是重要且嚴肅的工作，放南韓官員鴿子，除了下台沒有第二條路，太離譜了，丟臉丟到國外去。

    行政院政務委員林明昕辦公室聲明表示，林政委目前正在韓國仁川參與APEC婦女與經濟論壇（WEF）相關會議，由於8日上午9時臨時有APEC相關緊急事項必須立即處理，無法參與同日9時30分的交流會議，因此在前一日傍晚告知會面單位，並表達歉意，委員會也以信件表達諒解。

    羅智強表示，外交是重要且嚴肅的工作，放南韓官員鴿子，除了下台沒有第二條路，太離譜了，你的業管是促進轉型正義，要來拜會的南韓機關也是與促進轉型正義有關的官員，這是你的業務本分、核心業務，卻稱為了APEC放鳥核心業務的官員，這是什麼鳥官員，外交部、行政院要不要徹查，他到底開溜去什麼行程，要交代清楚。

    羅智強說，APEC是不是只是個藉口，這件事情非常嚴肅、嚴重，這個官員不務正業，請問最重視外交工作的賴清德總統、外交部長林佳龍，要不要出來說一下這件事要怎麼處理，到底背後有多大的靠山可以做到這種程度，放著本業、本務不管，去放鳥外國的官員，丟臉丟到國外去，外交部應徹查。

