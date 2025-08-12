加拿大納奈莫港 成高雄港第20個姊妹港

台灣港務公司總經理王錦榮（右二）率高雄港務分公司港務長陳祖強（右一），與加拿大納奈莫港簽署姊妹港。圖為納奈莫港務局董事長Donna Hais（左二）與王錦榮互贈禮物。（圖由台灣港務公司提供）

2025/08/12 11:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕創建於1961年的加拿大納奈莫港，8月11日與高雄港締結姊妹港，成為高雄港第20個姊妹港，雙方將針對營運發展、港區安全管理、數位資通等議題展開後續合作。

台灣港務公司表示，太平洋港口協會（APP，Association of Pacific Ports）第111屆年會於8月10至13日在加拿大納奈莫市舉辦，總經理王錦榮率高雄港務分公司港務長陳祖強等團隊出席，在加拿大交通部次長Arun Thangaraj、納奈莫市長Leonard Krog、駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣見證下，由陳祖強與納奈莫港務局董事長Donna Hais簽署姊妹港。

台灣港務公司指出，納奈莫港創建於1961年，涵蓋組裝碼頭、杜克角區域、商業水域、港區水岸商店及漁業碼頭，是溫哥華島和北美大陸的重要交通樞紐和物資疏散地。

台灣港務公司強調，加拿大第一大港溫哥華港已在1993年成為高雄港姊妹港，近年屢有塞港情形，納奈莫港規劃作為海線中繼站，獲加拿大聯邦政府資助擴建港口。

