為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    加拿大納奈莫港 成高雄港第20個姊妹港

    台灣港務公司總經理王錦榮（右二）率高雄港務分公司港務長陳祖強（右一），與加拿大納奈莫港簽署姊妹港。圖為納奈莫港務局董事長Donna Hais（左二）與王錦榮互贈禮物。（圖由台灣港務公司提供）

    台灣港務公司總經理王錦榮（右二）率高雄港務分公司港務長陳祖強（右一），與加拿大納奈莫港簽署姊妹港。圖為納奈莫港務局董事長Donna Hais（左二）與王錦榮互贈禮物。（圖由台灣港務公司提供）

    2025/08/12 11:39

    〔記者洪定宏／高雄報導〕創建於1961年的加拿大納奈莫港，8月11日與高雄港締結姊妹港，成為高雄港第20個姊妹港，雙方將針對營運發展、港區安全管理、數位資通等議題展開後續合作。

    台灣港務公司表示，太平洋港口協會（APP，Association of Pacific Ports）第111屆年會於8月10至13日在加拿大納奈莫市舉辦，總經理王錦榮率高雄港務分公司港務長陳祖強等團隊出席，在加拿大交通部次長Arun Thangaraj、納奈莫市長Leonard Krog、駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣見證下，由陳祖強與納奈莫港務局董事長Donna Hais簽署姊妹港。

    台灣港務公司指出，納奈莫港創建於1961年，涵蓋組裝碼頭、杜克角區域、商業水域、港區水岸商店及漁業碼頭，是溫哥華島和北美大陸的重要交通樞紐和物資疏散地。

    台灣港務公司強調，加拿大第一大港溫哥華港已在1993年成為高雄港姊妹港，近年屢有塞港情形，納奈莫港規劃作為海線中繼站，獲加拿大聯邦政府資助擴建港口。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播