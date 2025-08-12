出席MedInfo 2025 林佳龍：盼提升台灣國際能見度

外交部長林佳龍近日出席「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）開幕式。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/08/12 11:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕兩年一度的「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）近日在台北盛大登場，吸引來自全球上千位專家學者與產業菁英齊聚一堂。外交部長林佳龍近日出席開幕式，並於臉書表示，期盼透過本次盛會，展現台灣在智慧醫療領域的成就，並與國際攜手合作，造福全球健康福祉，也進一步提升台灣國際能見度。

林佳龍特別感謝社團法人台灣醫學資訊學會（TAMI），在理事長林明錦的領導下，自2019年成功爭取到本次大會主辦權，歷經6年籌備，規劃多場研討會、論壇與專題演講，吸引世界各地上千篇論文投稿，除學術交流外，大會也安排與會貴賓參訪台北故宮博物院及林口長庚醫院，讓國際友人汲取專業新知的同時，深度認識台灣的歷史文化與公共衛生實力，進一步提升台灣國際能見度。

林佳龍表示，台灣擁有頂尖的醫學與資訊實力，為發展智慧醫療產業奠定堅實基礎，台灣積極運用此優勢，協助友邦巴拉圭建置「醫療資訊管理系統」（HIS），有效提升臨床效率與國民健康福祉。

林佳龍提及，外交部與衛福部緊密合作，邀集國內醫療院所、醫衛產業及公協會專家組成「醫療公衛台灣隊」，執行「榮邦計畫」下「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅提升友邦醫療能量與公共衛生水準，也透過「以醫帶產」模式，為台灣產業開拓海外商機，將台灣的成功經驗貢獻國際社會。

林佳龍指出，台灣擁有便捷的國際航線、高素質人才與深厚人文底蘊，是舉辦各項國際會議的理想地點，外交部將持續支持與鼓勵國際非政府組織（INGO）在台舉辦國際會議，發揮國民外交力量，落實「人人都是外交官」的目標。

