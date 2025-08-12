為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    出席MedInfo 2025 林佳龍：盼提升台灣國際能見度

    外交部長林佳龍近日出席「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）開幕式。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍近日出席「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）開幕式。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2025/08/12 11:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕兩年一度的「世界醫療與健康資訊大會」（MedInfo 2025）近日在台北盛大登場，吸引來自全球上千位專家學者與產業菁英齊聚一堂。外交部長林佳龍近日出席開幕式，並於臉書表示，期盼透過本次盛會，展現台灣在智慧醫療領域的成就，並與國際攜手合作，造福全球健康福祉，也進一步提升台灣國際能見度。

    林佳龍特別感謝社團法人台灣醫學資訊學會（TAMI），在理事長林明錦的領導下，自2019年成功爭取到本次大會主辦權，歷經6年籌備，規劃多場研討會、論壇與專題演講，吸引世界各地上千篇論文投稿，除學術交流外，大會也安排與會貴賓參訪台北故宮博物院及林口長庚醫院，讓國際友人汲取專業新知的同時，深度認識台灣的歷史文化與公共衛生實力，進一步提升台灣國際能見度。

    林佳龍表示，台灣擁有頂尖的醫學與資訊實力，為發展智慧醫療產業奠定堅實基礎，台灣積極運用此優勢，協助友邦巴拉圭建置「醫療資訊管理系統」（HIS），有效提升臨床效率與國民健康福祉。

    林佳龍提及，外交部與衛福部緊密合作，邀集國內醫療院所、醫衛產業及公協會專家組成「醫療公衛台灣隊」，執行「榮邦計畫」下「智慧醫療與健康產業」計畫，不僅提升友邦醫療能量與公共衛生水準，也透過「以醫帶產」模式，為台灣產業開拓海外商機，將台灣的成功經驗貢獻國際社會。

    林佳龍指出，台灣擁有便捷的國際航線、高素質人才與深厚人文底蘊，是舉辦各項國際會議的理想地點，外交部將持續支持與鼓勵國際非政府組織（INGO）在台舉辦國際會議，發揮國民外交力量，落實「人人都是外交官」的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播