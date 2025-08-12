為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林思銘竹東市場掃街 藍發言人李明璇：823讓賴知道人民的選擇

    新竹縣立委第二選區林思銘（中）今天一早由國民黨中央黨部發言人李明璇，和廖偉翔、羅廷瑋兩位立委與團隊志工陪同，在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣立委第二選區林思銘（中）今天一早由國民黨中央黨部發言人李明璇，和廖偉翔、羅廷瑋兩位立委與團隊志工陪同，在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/12 11:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕823第二波罷免投票腳步越來越近了，新竹縣立委第二選區林思銘今天一早由國民黨中央黨部發言人李明璇，和廖偉翔、羅廷瑋兩位立委與團隊志工陪同，在竹東市場掃街拜票，懇請鄉親投下不同意罷免票。李明璇表示，現在全世界都在擔憂關稅的議題，只有賴清德總統仍在憂心國會的綠色席位夠不夠；她強調823要用選票讓賴總統知道：這就是人民的選擇。

    林思銘今天上午9點許回到竹東大本營，團隊雙手交叉齊呼「林思銘立委，不同意罷免」。林思銘受訪時表示，這次大罷免絕對不是民主，只有專業問政強力監督，腳踏實地的為民服務，才是人民需要的，才能贏得人民的支持與信任，所以今天從新竹縣再次出發，要再贏一次。非常感謝黨部發言人和兩位立委和他一起並肩同行。

    李明璇表示，「賴清德總統在726之後完全沒有反省的意思，反而變本加厲，還要繼續大罷免。現在全世界都在擔憂關稅的議題，只有賴總統仍在憂心國會的綠色席位夠不夠，這樣的總統我們真的很想罷免」。但是我們現在要把握823的機會，先把席位守下來，接下來還有公投，要用這次選票讓賴總統完完全全、徹徹底底的知道，這就是人民的選擇。

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

    林思銘與團隊志工今早在竹東市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

