黃國昌參選新北市長 黃暐瀚：藍營處理不好將成難題

2025/08/12

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌11日宣布將投入2026年新北市長選戰，引起政界討論。對此，資深媒體人黃暐瀚今日（12日）表示，「黃國昌選新北市長」這件事，藍營若沒處理好，未來恐將會是一項「難題」。

黃暐瀚指出，民眾黨全代會才剛確定「兩年條款」不變，黃國昌立刻在臉書首頁換上宣傳照，由於726藍白合的團結氣氛與團戰情感，除了前立委陳學聖出面質疑「幹嘛一出手就搶最大直轄市」之外，藍營目前普遍對黃國昌的表態低調婉轉、呼籲團結。

黃暐瀚指出，依照黃國昌的構想，他願意「討論共推機制」，也就是「藍白合、推一組」，方法就是「比民調」，黃國昌這兩天的積極動作，就是有效提升民調的方法。

黃暐瀚提到，黃國昌在去年8月的新北市長民調中，僅有13%左右，但台北市副市長李四川一人獨走，支持度破4成。黃暐瀚認為，一年過後，黃國昌已是民眾黨主席，726大罷免又站上第一線，頗受藍白選民認同，此刻再做民調，黃國昌恐怕已非「吳下阿蒙」。

黃暐瀚強調，目前黃國昌立委任期只剩最後半年，「黃國昌選新北市長」這件事，對藍營來說原本只是「話題」，現在變成「課題」，若沒處理好，未來恐將會是「難題」。

