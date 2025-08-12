為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌參選新北市長 黃暐瀚：藍營處理不好將成難題

    黃暐瀚強調，「黃國昌選新北市長」這件事，對藍營來說原本只是「話題」，現在變成「課題」，若沒處理好，未來恐將會是「難題」。（資料照）

    黃暐瀚強調，「黃國昌選新北市長」這件事，對藍營來說原本只是「話題」，現在變成「課題」，若沒處理好，未來恐將會是「難題」。（資料照）

    2025/08/12 11:26

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌11日宣布將投入2026年新北市長選戰，引起政界討論。對此，資深媒體人黃暐瀚今日（12日）表示，「黃國昌選新北市長」這件事，藍營若沒處理好，未來恐將會是一項「難題」。

    黃暐瀚指出，民眾黨全代會才剛確定「兩年條款」不變，黃國昌立刻在臉書首頁換上宣傳照，由於726藍白合的團結氣氛與團戰情感，除了前立委陳學聖出面質疑「幹嘛一出手就搶最大直轄市」之外，藍營目前普遍對黃國昌的表態低調婉轉、呼籲團結。

    黃暐瀚指出，依照黃國昌的構想，他願意「討論共推機制」，也就是「藍白合、推一組」，方法就是「比民調」，黃國昌這兩天的積極動作，就是有效提升民調的方法。

    黃暐瀚提到，黃國昌在去年8月的新北市長民調中，僅有13%左右，但台北市副市長李四川一人獨走，支持度破4成。黃暐瀚認為，一年過後，黃國昌已是民眾黨主席，726大罷免又站上第一線，頗受藍白選民認同，此刻再做民調，黃國昌恐怕已非「吳下阿蒙」。

    黃暐瀚強調，目前黃國昌立委任期只剩最後半年，「黃國昌選新北市長」這件事，對藍營來說原本只是「話題」，現在變成「課題」，若沒處理好，未來恐將會是「難題」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播