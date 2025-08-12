尊重內閣改組作為 吳思瑤：當然希望更強、更接地氣團隊

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 11:18

〔記者謝君臨／台北報導〕近期有民調顯示，民眾對於政府施政滿意度創新低。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，民調反映出來的所有訊號，執政黨都應當虛心反省，「我們沒有任何洩氣、鬆懈的本錢。」至於內閣是否改組，吳則說，尊重行政部門作為，但她也提及，「我們當然希望更強、更到位、更接地氣的團隊，才能夠符合社會的全面挑戰。」

吳思瑤指出，民調不好就要檢討、改進，民調反映出來的所有訊號，執政黨都應當虛心反省，做到更好。這段時間，台灣面對外部（關稅）壓力，也有內部的風災救災，「我們沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應當念茲在茲爭取更多國人的支持安定社會，民調不好，我們就努力做更好。」

請繼續往下閱讀...

對於內閣改組，媒體詢問，包括經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源都被點名要求下台。吳思瑤說，卓院長也清楚說明，在適當時機內閣進行必要調整，民進黨團尊重行政部門作為，當然國人對於執政團隊的要求，永遠是給予更高的標準。

不過，吳思瑤也說，執政黨也要捫心自問，哪些部會的政策制定，或者是對社會的論述，都還有大大的改善與調整空間，這些當然都會成為未來內閣改組的參照。站在民進黨團的立場，尊重行政部門對於內閣改組的作為。但吳也提及：「我們當然希望更強的團隊、更到位的團隊、更接地氣的團隊，才能夠符合社會的全面挑戰。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法