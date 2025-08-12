為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    尊重內閣改組作為 吳思瑤：當然希望更強、更接地氣團隊

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/12 11:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕近期有民調顯示，民眾對於政府施政滿意度創新低。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，民調反映出來的所有訊號，執政黨都應當虛心反省，「我們沒有任何洩氣、鬆懈的本錢。」至於內閣是否改組，吳則說，尊重行政部門作為，但她也提及，「我們當然希望更強、更到位、更接地氣的團隊，才能夠符合社會的全面挑戰。」

    吳思瑤指出，民調不好就要檢討、改進，民調反映出來的所有訊號，執政黨都應當虛心反省，做到更好。這段時間，台灣面對外部（關稅）壓力，也有內部的風災救災，「我們沒有任何洩氣、鬆懈的本錢，應當念茲在茲爭取更多國人的支持安定社會，民調不好，我們就努力做更好。」

    對於內閣改組，媒體詢問，包括經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源都被點名要求下台。吳思瑤說，卓院長也清楚說明，在適當時機內閣進行必要調整，民進黨團尊重行政部門作為，當然國人對於執政團隊的要求，永遠是給予更高的標準。

    不過，吳思瑤也說，執政黨也要捫心自問，哪些部會的政策制定，或者是對社會的論述，都還有大大的改善與調整空間，這些當然都會成為未來內閣改組的參照。站在民進黨團的立場，尊重行政部門對於內閣改組的作為。但吳也提及：「我們當然希望更強的團隊、更到位的團隊、更接地氣的團隊，才能夠符合社會的全面挑戰。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播