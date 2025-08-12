為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗君欲爭取美降關稅、不疊加 黃國昌批「廢話」：敷衍國人

    民眾黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/12 11:15

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國對台關稅「20％+N」8月7日上路，領軍談判的行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明，20％不是我們追求的目標，後續談判將爭取更好稅率，目標是降低對等關稅，不要疊加原稅率計算。民眾黨團總召黃國昌今受訪時批評，行政院長卓榮泰的團隊全部以「協議中、會持續努力、其他都是機密」的說法帶過，簡單幾句廢話，繞來繞去講了一個多小時。

    黃國昌指出，昨天行政院的記者會，顯然是為了減緩行政院長卓榮泰今天到立法院報告所面臨的壓力，先幫卓擋子彈；但該場記者會針對關鍵問題，全部以「協議中、會持續努力、其他都是機密」的說法帶過，所以網友形容非常貼切，聽君一席話，如聽一席話。

    「簡單幾句廢話，繞來繞去講了一個多小時。」黃國昌批評，卓榮泰行政團隊根本在敷衍國人，連最起碼的公開透明、誠實報告都做不到，呼籲鄭麗君副院長回顧當年自己擔任立委時，是怎麼要求馬政府對外經貿談判，再捫心自問「今天的你有做到嗎？歷史都會留下紀錄。」

    副總召張啓楷補充，行政院昨天記者會不只疊加關稅、更疊加「驚嚇」，當民眾聽到鄭麗君說美國對汽車和農產品有所要求時，一定非常憤怒。他質疑，談判團隊比黑箱更黑箱，拚命答應美國「刷卡」，卻要全民買單，至今仍不說清楚美國對我們到底有哪些要求。

    張啓楷表示，這幾天不斷傳出對美軍購可能跳到9000億元、台積電要入股投資英特爾數千億元等風聲，台灣經不起這樣折騰，請行政院趕快打開黑箱。此外，之前所作的產業衝擊影響評估報告，有5%企業已經開始裁員，這幾天工業區已經很多廠房開始出租、出售，連行政院自己都坦承這一波衝擊，至少有4萬2千位勞工可能面臨失業或關廠衝擊。

    張啓楷進一步說，許多產業或工業代表也提醒，過去半年受到台幣升值10至12%，衝擊比關稅更嚴重，因為關稅只對美國，匯率是出口到全世界都受影響；拜託賴政府盡快打開談判黑箱並解決台幣升值問題，否則企業無法承受雙重打擊。

