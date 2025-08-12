為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林岱樺遭爆喊住持「老公」黃國昌又喊：黨檢媒一體

    民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，今又被爆料與通法寺住持釋煌智關係曖昧，民眾黨主席黃國昌表示，黨檢媒三位一體，抹黑、抹黃伎倆早已似曾相識。（記者陳逸寬攝）

    民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，今又被爆料與通法寺住持釋煌智關係曖昧，民眾黨主席黃國昌表示，黨檢媒三位一體，抹黑、抹黃伎倆早已似曾相識。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/12 11:03

    〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，今又被爆料指與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智關係曖昧，傳有「愛您的小女子」、「頂禮恩師、擁抱老公」等私訊內容。民眾黨主席黃國昌表示，黨檢媒三位一體，抹黑、抹黃伎倆早已似曾相識，民眾黨對此絲毫不感意外。

    林岱樺被檢調認定，以人頭詐領助理費1473萬餘元及22萬餘元助理加班費。週刊今天報導指出，雖林岱樺在檢調搜索前已刪除大量手機對話，但法院卷證顯示，專案小組還原釋煌智手機後發現，林透過Telegram自稱「愛您的小女子」，還喊釋煌智為「老公」，告知自己要「淨身了」、「真想讓大人抱抱」等內容，質疑關係曖昧。

    對此，黃國昌批評，黨檢媒三位一體，抹黑、抹黃伎倆早已似曾相識，只是現在是由民進黨新潮流、鏡週刊與法務部長鄭銘謙，構成賴清德透過司法檢調打壓異己的邪惡三角，不僅打壓他黨人士，連黨內異己都要當成雜質剷除，民眾黨對此絲毫不感意外。

