傳軍購特別預算達7千億 柏鴻輝：依敵情威脅需求編列中

國防部副部長柏鴻輝今天在立法院受訪說，國防部遵從賴總統指導、國防支出會達到GDP3%，並依照敵情威脅和需求編列。（記者李文馨攝）

2025/08/12 10:34

〔記者李文馨／台北報導〕傳國防部新編列的軍購特別預算規模上看7千億元，達到賴清德總統宣示國防支出達到GDP占比3%的目標。對此，國防部副部長柏鴻輝今天在立法院受訪說，國防部遵從賴總統指導、達到3%，並依照敵情威脅和需求編列。此外，他也透露，軍事審判法草案在7月底已經送行政院審查

立法院院會今天邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。媒體會前詢問，傳國防部編列規模達7千億元的軍購特別預算，並將購買M109A7自走砲、增購M1A2T主力戰車、海馬士多管火箭、自殺無人艇等項目，是否已經定案。

柏鴻輝受訪表示，大家都很關心特別預算，國防部明年在所有預算編列上，會遵從賴總統的指導、達到3%。至於特別預算的內容，會依照敵情威脅和需求來編列，所有情況現在還在作業當中，有最新情況時，國防部會對外說明。

媒體詢及，美國總統川普即將與俄羅斯總統普廷會面，可能會促成烏克蘭讓步、達成烏俄停火，但有美國參議員憂心，若普廷在這個烏俄戰爭得利的話，下一個遭殃的可能會是台灣。

柏鴻輝說，這是一個假設性的議題，因為談判還在進行當中。至於關稅結果對台灣影響，這是國際關係的重要議題，對國防部而言，我們永遠是備戰不求戰，在所有議題上充分準備，讓敵人不敢輕易戰亂，這是國防部努力的方向。

國防部軍審法草案7月送政院

此外，柏鴻輝也透露，軍審法草案在7月底已經送行政院審查。對於軍紀安全的要求，空軍也說會深自檢討，國防部除了持續宣教，還會再強化軍紀管理作為。

對於專機隊飛官洩露總統賴清德專機等先遣機行程，柏鴻輝回應，空軍正在重新檢視所有機密資料審查，未來也會杜絕類似的情況發生，國防部也得到教訓，後續不管是涉密的程度，或是接觸到機密性公文的管理，國防部會嚴格審查。

