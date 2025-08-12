新北綠營議會黨團挺「拔羅波」催票 823號召選民投同意票

民進黨新北市黨部今（11）日陪同推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」到新店區公所捷運站1號出口掃街。（記者羅國嘉攝）

2025/08/12 11:07

〔記者羅國嘉／新北報導〕8月23日將舉行第二波立委罷免案及公民投票，民進黨新北市黨部今（12）日陪同推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」到新店區公所捷運站1號出口掃街，罷團、綠營新北黨部呼籲選民823一定要出來投票，自己決定自己的未來。

民進黨新北市議會黨團由總召廖宜琨領軍，帶領幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈及議員陳乃瑜、石ㄧ佑及陳永福到新店街掃，力挺罷團。廖宜琨指出，羅明才長年在立法院怠惰問政，關鍵政策總是站在民意對立面，這樣的立委，不應再佔據國會席次，新店需要真正為民爭取的民意代表，罷免不是情緒宣洩，而是公民用選票展現的監督力量，讓失職的政治人物付出代價。

山田摩衣表示，站在路口與民眾直接對話，就是要揭穿羅明才問政的空洞與立場的搖擺。新店的未來，不能再被這種不負責任的政治文化綁架。新店的立委，必須堅定站在民主與自由的一邊，而不是替中國的統戰話術敞開大門。

顏蔚慈也說，黨團堅定與公民團體站在一起，就是要重申堅守憲法分立、國家施政穩定，毀憲亂政的立法院必須改變。823就是關鍵時刻，呼籲新店選民用選票告訴羅明才，立委不是終身職，背離民意的人，人民會讓你下台。

「拔羅波」發言人琪琪表示，接下來17日將舉辦「掃街遊行黃金週」活動；22日團隊則於新店建國游泳池前辦理「選前之ya」，與支持者互動、打氣，並呼籲大家823一定要出來投票，自己決定自己的未來。

民進黨新北市黨部今（11）日陪同推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」到新店區公所捷運站1號出口掃街。（記者羅國嘉攝）

