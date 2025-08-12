施政滿意度下滑 卓揆：深刻檢討 必要時處理重要人事

行政院長卓榮泰今在立院接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 10:31

〔記者謝君臨／台北報導〕針對有民調指出，總統賴清德的施政滿意度創新低，對於行政院長卓榮泰的施政也有52%不滿意。對此，卓榮泰今受訪表示，對於這幾個月以來的政治現象，行政院會深刻檢討、持續努力，他也會盡力進行行政院和立法院之間的溝通，在必要時，也會對重要人事做應該有的處理，向民眾說明。

立法院院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對近期民調滿意度創新低等時事議題進行回應。

卓榮泰表示，這幾個月以來，除了持續推動各項政策外，也在檢討過去為何無法讓人民了解政務的推動，因此行政院會在未來新的年度，用總預算案的方式來呈現人民的期待。

卓榮泰指出，對於這幾個月以來的政治現象，行政院也會深刻檢討、持續努力，而在賴總統帶領國家方向上，讓各部會團結在一起、政策論述更清楚，他也願意在調整財政結構支出、施政順序外，進行行政院、立法院之間的溝通，在必要的時候，也會對重要人事做應該有的處理，以向民眾說明與負責。

