國民黨：全世界核廢料都放核電廠旁邊 台灣核廢不會沒地方放

國民黨今日上午召開「核三不延役，AI發展變BI？賴清德不要躲起來做綠能夢」記者會。（記者施曉光攝）

2025/08/12 10:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「核三不延役，AI發展變BI？賴清德不要躲起來做綠能夢」記者會，該黨立委葛如鈞強調，「沒有電力，就沒有AI，沒有AI，台灣就沒有前途」，核三必須延役，有很多民眾被「核廢料放你家」的錯誤言論引導，全世界的核廢料都是放在核電廠旁邊，而且有安全措施，同時根據中研院的資料顯示，台灣核廢料不會沒有地方可放，反而綠能的光電板只要颱風一來，就變成「血滴子」，還會流出污水。

葛如鈞並指出，台灣已經有技術能力發展核廢料乾式儲存空間，如果核三重啟延役，現有冷卻池根據燃料棒數量計算，可以再撐5年，若只開2號機，甚至可能撐到近10年，相較燃氣、燃煤每年運到台灣需要400多艘船期，核電燃料棒一次船期運到台灣就可以撐8到18個月，足夠穩定供電，只要政府開始進行安全評估，讓乾儲持續動工，核廢料當然就不會沒有地方放。

葛如鈞質疑，台電董事長曾文生在7日公投辯論會上稱沒有核三台灣不會缺電，但核三延役並不是為了現在不缺電，而是未來的台灣科技發展需求，他批評曾文生只說現在夠用，卻避談未來，何況台灣政府自己也說過，未來5年為了滿足AI產業需求，全國電力需求將增加13%，如果全力發展AI，電力年增需求將達到3%至30%，但政府去年關掉一台核電就減3%電力，今年又關一組核電，再減3%。

國民黨發言人鄧凱勛則說，曾文生說台灣不缺電，但1年來曾文生的說法卻是打臉自己，過去台電就曾經公布如果數據中心申請用電量5MW以上並設在桃園市以北，台電將一律不核准供電，但台灣在2030年前至少要蓋10座數據中心，需要全年不間斷的電力，光靠再生能源要如何支撐？

鄧凱勛說，世界各國核電延役趨勢擺在眼前，美國有96座核能反應爐已通過延長使用執照審查，並有66座要延役40年，日本重啟14座核電廠，有8座核電廠延役60年，台灣在核管法通過修法後，核電廠延役最長可達20年，民進黨不是最重視百工百業嗎？現在百工百業都在挺核能，且最新民調顯示有65%民意支持核三延役，他呼籲民眾在823公投投下同意票，「讓台灣電價更美麗！」

