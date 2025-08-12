被爆與住持曖昧喊老公 林岱樺：我民調只有高沒有低將「戰到底」

民進黨立委林岱樺。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 10:16

〔記者陳政宇／台北報導〕有志角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，又被爆料指與負責操盤初選的通法寺住持釋煌智關係曖昧，傳有「愛您的小女子」、「頂禮恩師、擁抱老公」等私訊內容。林今（12日）現身駁斥說，暗黑勢力結合檢調出手，但她的民調只有高、沒有低，並強調會「戰到底」。

林岱樺被檢調認定，以人頭詐領助理費1473萬餘元及22萬餘元助理加班費。週刊今天報導指出，雖林岱樺在檢調搜索前已刪除大量手機對話，但法院卷證顯示，專案小組還原釋煌智手機後發現，林透過Telegram自稱「愛您的小女子」，還喊釋煌智為「老公」，告知自己要「淨身了」、「真想讓大人抱抱」等內容，質疑關係曖昧。

對於報導內容，林岱樺受訪表示，特定媒體透過不明資料，對女性工作者、善良修行人進行羞辱式人格毀滅，企圖獲取政治利益，她要給予嚴厲譴責。高雄的未來由高雄市民決定，還是由暗黑力量操盤？這是大家必須深思的問題。

林岱樺說，為什麼這一年來，她的民調上升，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會共同質疑焦點。這一年來對她的攻擊只有多沒有少，特別是這半年來對她打擊只有增沒有減，「林岱樺民調只有高、沒有低，市民自有公道，公道自在人心。」

媒體追問，所謂「暗黑勢力」來自於黨、抑或對手？林岱樺僅強調，「戰到底」。

