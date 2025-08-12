為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍批劉世芳「新兩國論」違憲 卓揆：對於兩岸會以憲法為依據

    行政院長卓榮泰接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

    2025/08/12 10:44

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於內政部長劉世芳指政府承認中華人民共和國，引發藍營人士批評其所言違憲、要求下台一事。行政院長卓榮泰今表示，如果中華民國和中華人民共和國能互相正視彼此存在的事實，甚至法律對等，將有助於促進和平。他也認為，劉部長所言有其依據，但對於兩岸，「我們會以中華民國憲法為依據。」

    民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，該黨不分區立委排名第15的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法就任成為首位中配立委。劉世芳昨對此表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

    對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，無論是劉世芳在立法院公開說「承認中華人民共和國」，或教育部強推「識讀中國威脅」教材，都是違反中華民國憲法的「新兩國論」，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的閣員應該下台謝罪，賴清德總統更應出面給個交代。

    立法院院會今邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對藍營人士批評劉世芳所言違憲、要求下台一事進行回應。

    卓榮泰表示，台灣生在地緣政治第一線，對於台海兩岸關係、印太和平，「我們都用一種更積極的方式來處理。」如果北京與台北雙方、中華人民共和國和中華民國能夠互相正視彼此存在事實，甚至法律對等，將有助於促進未來更和平方式的演進。

    卓榮泰也說，劉部長所言有其依據，但是對於兩岸，「當然我們會以中華民國憲法為依據。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播