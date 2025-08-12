藍批劉世芳「新兩國論」違憲 卓揆：對於兩岸會以憲法為依據

行政院長卓榮泰接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者塗建榮攝）

2025/08/12 10:44

〔記者謝君臨／台北報導〕對於內政部長劉世芳指政府承認中華人民共和國，引發藍營人士批評其所言違憲、要求下台一事。行政院長卓榮泰今表示，如果中華民國和中華人民共和國能互相正視彼此存在的事實，甚至法律對等，將有助於促進和平。他也認為，劉部長所言有其依據，但對於兩岸，「我們會以中華民國憲法為依據。」

民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，該黨不分區立委排名第15的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法就任成為首位中配立委。劉世芳昨對此表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，無論是劉世芳在立法院公開說「承認中華人民共和國」，或教育部強推「識讀中國威脅」教材，都是違反中華民國憲法的「新兩國論」，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的閣員應該下台謝罪，賴清德總統更應出面給個交代。

立法院院會今邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓於會前接受媒體聯訪，針對藍營人士批評劉世芳所言違憲、要求下台一事進行回應。

卓榮泰表示，台灣生在地緣政治第一線，對於台海兩岸關係、印太和平，「我們都用一種更積極的方式來處理。」如果北京與台北雙方、中華人民共和國和中華民國能夠互相正視彼此存在事實，甚至法律對等，將有助於促進未來更和平方式的演進。

卓榮泰也說，劉部長所言有其依據，但是對於兩岸，「當然我們會以中華民國憲法為依據。」

