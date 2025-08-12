詹江村高鐵站偷拍黃瓊慧酸「陰魂不散」 黃反擊「國民黨認同嗎」

民進黨桃園市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村拍下發文酸「陰魂不散」。（擷取自詹江村臉書）

2025/08/12 10:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市議員黃瓊慧11日到南投聲援罷免行動，返程在高鐵台中站買票、排隊搭車時，被國民黨桃園市議員詹江村拍下發文酸「陰魂不散」，黃瓊慧今（12）日反擊批詹「帶風向說我陰魂不散、跟蹤他」，且底下留言充滿對她的厭女辱罵、人身攻擊，並反問南投立委游顥、國民黨，認同詹這樣的行為嗎？

黃瓊慧11日到南投聲援罷免宣講，詹江村也與同黨桃園市立委牛煦庭出席反罷免活動，返程時雙方在高鐵台中站遇到，詹江村拍下黃瓊慧買票、排隊搭車照片，發文酸黃「陰魂不散」，他跟牛煦庭一起，牛去上廁所，他去買票，然後看到黃他嚇到，排隊上車時黃還站在他前方，發文至今底下有近600則留言。

黃瓊慧今也透過臉書發文指出，「昨晚我在南投宣講，結束後到高鐵站準備搭車回家，買票時在不知情的情況下，被詹江村議員拍了照放上臉書帶風向說我陰魂不散、跟蹤他…」，詹在她買票也拍、排隊等車也拍，跟詹同行的牛煦庭也未加以制止，還一起留言訕笑開群，遑論詹江村貼文底下留言滿滿對她的侮辱、歧視、訕笑，「我不知道為什麼他要這樣」。

黃瓊慧還原當時情況說，在高鐵站遇到時，2人短暫點頭致意就各自去趕車，她在等車的時候朋友傳line給她，說她被詹拍了放上網路，她頓時覺得非常恐懼加無言，「明明前一刻才遇到，如果可以就好好地打個招呼就好，何必這樣拍我？還被他寫的好像我特地跟蹤他一樣」，滑臉書才知詹也去南投演講，是去幫同黨的游顥助講反罷免，她則是去幫公民團體助講同意罷免，「我就問游顥，你認同他的行為嗎？你也覺得找來助講的嘉賓這樣是對的嗎？就算政治立場不同也不需要這樣子拍我吧」。

黃瓊慧強調，她是被拍的當事人，覺得被這樣拍和批評很不舒服，且她認為這件事，比粉底液更值得被討論。

