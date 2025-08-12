力阻風電插滿東海岸 藍委指民調過半反對要求中央勒令停止

無黨籍立委高金素梅與國民黨立委黃建賓、吳宗憲、鄭天財（由左至右）共同舉行記者會，要求中央停止東海岸的風電開發。（記者陳逸寬攝）

2025/08/12 10:27

〔記者林欣漢／台北報導〕民間業者擬於台東縣設置58部大型風力發電機，國民黨立委黃建賓、吳宗憲、鄭天財與無黨籍立委高金素梅一同於立法院舉行記者會指出，民調有過半民眾反對在東海岸設置風電機，要求中央主管機關經濟部、環境部，不該再當個旁觀者，立刻要求業者停止一切開發進程。

黃建賓指出，風機位置就在台灣最美麗的台9及台11線海岸線上，萬一插滿大型風機，未來台灣面向太平洋的第一排，將不再是國際知名的絕美海景，而是一整排的大型人造風扇，所有台東人的共同記憶將被摧毀，沿線豐富生態系也會因風機受到嚴重威脅，風機的低頻噪音更可能影響居民健康與生活，甚至對原住民傳統領域造成衝擊。

請繼續往下閱讀...

黃建賓表示，台東縣府已表示「不支持未經共識之陸域風力開發案」，先前他也多次透過質詢、會議，甚至發起連署，強力要求中央阻止東海岸風電，獲得行政院長卓榮泰承諾嚴格審查；經濟部長郭智輝也說「地方不同意，中央不可能同意」；然而卻有有心人士持續放話「台東風電是假議題」，業者又選在726罷免一結束立刻發布公文，將於今晚舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，證明東海岸風電開發從沒有停止，還在偷偷進行，甚至連宜蘭也打算插旗。

黃建賓表示，根據全國公信力民調公司所做民調，高達50.7％的台東民眾不支持在台東沿海設風電，支持者僅有24.2％，其中大武鄉多達74.9％民眾反風電，成功鎮也高達77.2％，長濱鄉更高達80.7％，「民調證明多數台東人反對風電破壞海岸線，立即停止才是民意所歸。」

吳宗憲接續指出，台亞風能除了推動台東風電開發，又打算在宜蘭推動「宜風陸域風力發電計畫」，規劃在五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部、長度達7公里。該區域不僅涵蓋蘭陽溪口水鳥保護區，更緊鄰生態敏感的52甲濕地，是國家級重要濕地，只要施工下去，將破壞完整濕地生態系，更對地方景觀、居民健康構成衝擊，對於宜蘭傷害一去不復返，「台東反風電，宜蘭也不要，共同捍衛東部蔚藍海岸。」

高金素梅表示，從「台電系統各機組發電量」的數據就能清楚看見風力發電的效益非常差，過去破壞西部海岸來證實風力發電不是好的發電能源，為什麼政府仍執意破壞台灣最後一塊淨土、最美的東海岸來開發效益極差的風電？高金素梅強調，只要涉及原住民傳統領域、部落，務必遵循原住民族基本法，並落實原住民族諮商同意權。

鄭天財表示，位於台東縣長濱鄉的七個阿美族部落頭目與部落主席，先前已經共同簽署發表聯合聲明，呼籲政府與業者立即停止並撤回開發案，停止一切未經部落同意的行動。這代表當地族人們已經有高度共識，反對風力發電破壞生活環境及傳統領域，族人們更提到，有人接到開發業者私下探詢，但這樣的方式，既不公開也不透明。東海岸均有原住民族部落，應落實原基法部落諮商同意權。

