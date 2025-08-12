為丹娜絲風災向國人致最大歉意 卓榮泰坦承有「3大不足」

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風及西南氣流豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今（12日）向國人表達最大歉意，並坦承面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足、以及面對複合性及連續性災害的整合能力不足，將以更強韌、更廣泛且更快速的回應各項災害，盼立院支持政院所提出的特別條例。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

卓榮泰報告說明，丹娜絲颱風及728豪雨帶來罕見的大範圍損害，為加速推動復原重建，強化既有機制與擴大資源投入，使各級政府有足夠能量辦理災後復原重建，政院已擬具特別條例，期以最迅速、最周延的行動，協助災民重建家園，讓民眾早日恢

復生活常軌。

關於復原重建重點項目，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」，並納入經中央執行機關認定有復原重建必要者。

卓榮泰表示，特別條例草案規劃所需經費上限為560億元，採分期編列特別預算的方式支應，經費來源得移用年度歲計賸餘或舉措債務，且為因應各項災區救災及復原重建工作的緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，在第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。災區公告作業正由風災中央災害主管機關內政部及水災中央災害主管機關經濟部積極辦理，政院將儘速公告災區範圍。

卓榮泰坦言，面對強風豪雨的韌性不足，面對電力、電訊被破壞的修復速度不足，面對複合性、連續性災害的媒合整合能力不足，所以未來要用更強韌的力量、更快速的速度、更廣泛的支持力道來回應面對，這是他認為應該對行政院內部要求做到的。

卓榮泰說，希望上天給這項考題，國人共同累積經驗，而且很榮幸得到國會的支持及策進，在速度等各方面不及的地方，很多立委及地方縣市議員都給予很多意見，適時導正各種的速度跟方向，行政院未來要做更安全的準備、也願意承擔未來的責任，為這一次所有的不足向國人表示最大歉意，這不只是在口頭上，政府願意用未來的行動，更嚴謹、有效率執行，來加速災區的恢復工作，這是他現在心中最大的祈願。

