林岱樺被爆與住持「超乎一般人交情」？陳其邁：司法偵辦 不予評論

陳其邁今被問及對周刊披露林岱樺與住持的互動情節看法？他嚴謹表示此案已進入司法偵辦、不予評論。（記者王榮祥攝）

2025/08/12 09:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕週刊爆料指涉及助理費的民進黨立委林岱樺，曾喊住持釋煌智「老公」、自稱「愛您的小女子」，兩人疑「超乎一般人交情」？高雄市長陳其邁今被問到對此案發展看法，強調已進入司法偵辦、不予評論。

林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，週刊今報導此案進司法審理後，院方卷證顯示林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅公事上儼然林的地下總幹事，掌金流、經費核銷及人事大權，兩人私下互動、對話更「超乎一般人交情」。

請繼續往下閱讀...

週刊進一步披露林岱樺稱呼釋煌智「老公」，常回報自己行程，還告知對方自己要「淨身了」，及「擁抱」、「深擁」「想你」等語，由於通法寺密藏一間女性專用套房，兩人除同列被告，也遭質疑關係非比尋常。

林岱樺辦公室今晨發表3點聲明駁斥，強調起訴事實與媒體爆料毫無關連，是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責；她絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

陳其邁今被問到對此案看法時只說兩句話，這案已進入司法偵辦、不予評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法