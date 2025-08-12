李貞秀遞補立委爭議 劉世芳：服公職需對「單一國家」中華民國效忠

內政部長劉世芳立院備詢前受訪（記者陳逸寬攝）

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注中配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委。內政部長劉世芳昨強調，政府立場是「承認中華人民共和國的」，引發討論。劉今天在立法院受訪說，內政部依法行政，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。

民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，民眾黨不分區立委排序第15名的中配李貞秀若上任一年內未提出放棄其他國籍的證明，可能遭立法院解職。劉世芳昨天受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府的立場上，我們是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，「不允許效忠兩個國家」。

立法院院會今天邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。媒體會前詢問劉世芳，藍白質疑承認政府承認中華人民共和國的說法違憲。

劉世芳回應，大家都很清楚，維持現狀是台灣最大的共識。她昨天的說話，集中在內政部依法行政的立場，也就是說，政府在處理外國人，包括中國人擔任台灣公職時，要放棄外國國籍。

她強調，如果當事人放棄中國國籍，經過海基會確認，政府當然會承認他是具有效力的公職。

劉世芳表示，「國籍法」從2001年修正至今都沒有變動，內政部仍然是依法行政，希望台灣公民都能按照國籍法限制，也就是說，如果服公職時，就要對單一國家中華民國效忠。

