黃國昌選新北只是「政治遊戲」？ 吳靜怡：泡沫結局已注定

吳靜怡分析，參選新北市只是黃國昌的「政治遊戲」，將上演白藍情勒秀，黃國昌的泡沫結局已經注定。（資料照）

2025/08/12 10:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨天（11日）表態參選2026年新北市長，強調會讓自己成為最好的選項，他與國民黨之間「願意談、可以談」，藍營內部對此意見不一。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此分析，參選新北市只是黃國昌的「政治遊戲」，將上演白藍情勒秀，黃國昌的泡沫結局已經注定。

吳靜怡提到，黃國昌昨日換上嶄新形象照，兩則貼文吸引7萬多人按讚，看起來受歡迎爆表，但討論度竟然沒有黃士修公投辯論來的高。吳靜怡解析，黃國昌一方面暗示他參選可作為談判籌碼，迫使國民黨要從在野聯盟中讓步，這對藍營構成壓力，若不合作，藍票分裂恐讓綠營勝出，新北市為藍營重鎮，黃國昌參選等於直接挑戰藍營核心，情緒勒索迫使在國民黨主席選後展開對話。

吳靜怡指出，在2024年總統選舉在新北市的投票結果顯示，賴清德得票率38.59%、侯友宜獲得35.17%、柯文哲獲得26.24%，綠營在新北三強鼎立之下，基本盤穩固，侯友宜作為在地市長本應有優勢但得票未過半，就是柯文哲造成分裂的結果，等同於2026年藍白只能推出1位參選人。

吳靜怡觀察，從最新情勢來看，台北市副市長李四川在民調中遙遙領先其他可能人選，支持度將近半數，黃國昌的支持度明顯處於劣勢，他自己也坦言「若沒有贏的把握就不會選」，顯示其參選與否取決於勝選可能性，所以在國民黨不禮讓的情況下，黃國昌參選就是假議題。吳強調：「參選新北市只是黃國昌的政治遊戲，大大上演白藍情勒秀，泡沫結局已注定。」

