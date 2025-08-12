為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    外交部下架官網中國打壓事例 立委籲「雙軌並行」呈現

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    2025/08/12 09:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部考量防杜中國藉機情蒐，移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」，僅正面表列「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」。民進黨立委陳冠廷認為，正面表列國際友我言行與列舉中國打壓事件並不互斥，建議應「雙軌並行」，系統性、有數據地揭露中國打壓行徑，以形成完整國際敘事。

    陳冠廷受訪舉例指出，中國在上個月世大運期間，干擾教育部向我國選手頒發賀電，試圖削弱台灣國際能見度，並在副總統蕭美琴去年出訪捷克時，策劃針對行程的攻擊事件，企圖製造威脅氛圍，打壓台灣高層對外交流；中國近年的打壓手段更趨隱密與多元，除傳統外交封鎖，還透過經濟、科技、學術、體育等領域滲透與施壓，企圖全面孤立台灣於國際社會之外，這些行為不僅傷害台灣國際參與權益，也破壞民主社會的自由交流環境。

    陳冠廷認為，正面表列國際友我言行固然有助於彰顯支持台灣的國際力量，但若僅呈現正面訊息，容易使外界低估中國打壓的嚴重性與系統性，兩者並非互斥。

    陳冠廷建議，政府應採「雙軌並行」策略，一方面感謝並廣傳國際社會對台灣的支持，另一方面也要有系統、有數據地揭露中國的打壓行徑，形成完整的國際敘事，才能兼顧國際宣傳與對中國威脅的揭示。

    民進黨立委王定宇也認為，讓台灣人民清楚的瞭解中國對台灣的霸凌、在國際空間上的圍堵扼殺是很重要的，我國在國際上的困境，不僅是國家主權安全的問題，甚至影響到我們的經商環境、健康等。

    王定宇建議，針對中國對台灣在國際外交場合上的打壓，外交部可以至少列出重要的項目，讓台灣人民知曉內外之別，也讓台人瞭解中國對台灣的敵意，不會因為執政黨不同而有所差異，從陳水扁政府至今都有，因為中國唯一的目的就是讓全世界看不見台灣，讓台灣在國際舞台上消失。

    對於外交部現行列出「國際支持台海和平穩定聲明」等正面事蹟的做法，王定宇說，展現邦交國與國際友盟的支持也很重要，國際上對台支持的聲音也應讓民眾知道，不能報喜不報憂，亦不能報憂不報喜，最好的做法就是公開透明真實呈現，同時呈現外交部遇到的困難與外交部努力的成果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播