外交部下架官網中國打壓事例 立委籲「雙軌並行」呈現

外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

2025/08/12 09:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部考量防杜中國藉機情蒐，移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」，僅正面表列「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」。民進黨立委陳冠廷認為，正面表列國際友我言行與列舉中國打壓事件並不互斥，建議應「雙軌並行」，系統性、有數據地揭露中國打壓行徑，以形成完整國際敘事。

陳冠廷受訪舉例指出，中國在上個月世大運期間，干擾教育部向我國選手頒發賀電，試圖削弱台灣國際能見度，並在副總統蕭美琴去年出訪捷克時，策劃針對行程的攻擊事件，企圖製造威脅氛圍，打壓台灣高層對外交流；中國近年的打壓手段更趨隱密與多元，除傳統外交封鎖，還透過經濟、科技、學術、體育等領域滲透與施壓，企圖全面孤立台灣於國際社會之外，這些行為不僅傷害台灣國際參與權益，也破壞民主社會的自由交流環境。

陳冠廷認為，正面表列國際友我言行固然有助於彰顯支持台灣的國際力量，但若僅呈現正面訊息，容易使外界低估中國打壓的嚴重性與系統性，兩者並非互斥。

陳冠廷建議，政府應採「雙軌並行」策略，一方面感謝並廣傳國際社會對台灣的支持，另一方面也要有系統、有數據地揭露中國的打壓行徑，形成完整的國際敘事，才能兼顧國際宣傳與對中國威脅的揭示。

民進黨立委王定宇也認為，讓台灣人民清楚的瞭解中國對台灣的霸凌、在國際空間上的圍堵扼殺是很重要的，我國在國際上的困境，不僅是國家主權安全的問題，甚至影響到我們的經商環境、健康等。

王定宇建議，針對中國對台灣在國際外交場合上的打壓，外交部可以至少列出重要的項目，讓台灣人民知曉內外之別，也讓台人瞭解中國對台灣的敵意，不會因為執政黨不同而有所差異，從陳水扁政府至今都有，因為中國唯一的目的就是讓全世界看不見台灣，讓台灣在國際舞台上消失。

對於外交部現行列出「國際支持台海和平穩定聲明」等正面事蹟的做法，王定宇說，展現邦交國與國際友盟的支持也很重要，國際上對台支持的聲音也應讓民眾知道，不能報喜不報憂，亦不能報憂不報喜，最好的做法就是公開透明真實呈現，同時呈現外交部遇到的困難與外交部努力的成果。

