    下架中國打壓事例網頁 外交部：防止中國藉此情蒐

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    2025/08/12 09:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕面對中國近年持續對台打壓，我國外交部卻移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。外交部表示，此舉是為了防止中國藉由系統化資訊進行情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，同時確保我方外交工作成效，外交部仍會第一時間反制、駁斥中國阻撓我國國際參與及貶抑我國主權地位的惡意行徑。

    外交部表示，外交部對於中國阻撓我國國際參與、貶抑我國主權地位的惡意行徑，均於事發第一時間反制、駁斥，並適時發布新聞表達我國嚴正立場，以正視聽。

    外交部指出，目前國人及國際社會對於中國長期不當打壓我國際空間的意圖與作為，也已經有清楚的認知，為防止中國藉由系統化資訊進行情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，同時確保我方外交工作成效，外交部於2024年初經研議後，調整網站相關內容。

    外交部強調，對於中方打壓我國的各類案例，外交部均持續掌握，並在適當時機對外說明，以維護國家尊嚴與利益，外交部將持續密切注意並主動應對中國打壓及阻撓我國際參與的各項作為，保持高度警覺，全力反制，並在必要時第一時間對外說明，確保國人及國際社會清楚瞭解台灣的立場。

    據了解，外交部列舉中國打壓我國事例，主要目的為讓國人了解中國在國際中對我國長期打壓的作為，但現在民眾大多已有相關意識，更會自行主動反映、彙整相關資訊，外交部羅列中國打壓事例不僅可能被中國用於自身績效考核，且外交部對外論述仍應以正面、宣傳台灣形象為主。

