南韓真相會被放鳥轟政院外交失禮 林明昕：對方諒解又做不同反應

2025/08/12 08:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文痛批，台灣行政院官員一行人，原約好本月8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，突然變調是外交失禮。對此，行政院政務委員林明昕辦公室今（12）日表示，林明昕已向委員會表達歉意，委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

朴宣映不滿質疑，以台灣國旗為靈感的插花、高級韓式茶點，都已經花錢購買，突然變調是外交上的失禮。

行政院政務委員林明昕辦公室發聲明指出，林政委目前正在韓國仁川參與APEC婦女與經濟論壇（WEF）相關會議，由於8日上午9時臨時有APEC相關緊急事項必須立即處理，無法參與同日9時30分的交流會議，因此在前一日傍晚告知會面單位，並表達歉意，也請對方諒解。

林政委辦表示，會面單位以信件回覆表達理解，同時與我方建立持續聯繫之方式，並期待未來能再進行交流。林明昕對於取消該行程已向委員會表達歉意，且委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

林政委辦指出，由於去年APEC婦女經濟論壇時程安排，係在5月12日至17日召開，因此今年是林政委第一次擔任團長，率行政院性別平等處及婦女權益促進發展基金會等公、私部門代表出席；林明昕對此次WEF會議相當重視。

林政委辦稱，林明昕擬於今日在WEF高階政策對話會議（HLPD）進行致詞。林明昕為了確認今日的致詞內容與WEF宣言內容能夠契合，一直掛心婦女經濟論壇的動態。由於APEC婦女經濟論壇在8日上午10時開始即針對今年度宣言部分進行工作層級的討論，而當天在首爾尚有一整日拜會行程的林明昕，因無法即時在首爾與仁川之間來回。

林政委辦解釋，為了即時掌握宣言的討論情形，確認台灣在今年度WEF宣言當中，能夠針對我國的努力與理念做貢獻，在迫不得已的情況下，僅能在前一日傍晚透過駐處通知取消與南韓真相與和解委員會於8日上午9時30分的會面，且也在8日下午取得該會書面回覆表達諒解。

林政委辦指出，在APEC宣言討論工作會議的期間，人尚於首爾的林明昕也持續和已於仁川APEC會場開會的行政院性別平等處代理處長林秋君即時聯繫，並在確認相關資訊後，旋即就於11時30分繼續其在首爾的原定行程。

林政委辦進一步說，由於行政院預算遭立法院大幅刪凍的影響，政院僅能透過院內各單位拮据而為、互相支援，始能勉強持續進行，並推動原有業務。行政院人權及轉型正義處即透過本次參與APECWEF會議之前，也請林明昕透過同次出國的機會，率領該處考察南韓在歷經威權統治後，在從事人權保障及轉型正義相關工程時所面臨的困境與挑戰。

林政委辦提到，本次考察行程已參訪包括西大門刑務所歷史館、韓國國家民主紀念館、韓國民主基金會、聖公會大學金祥淑教授會談，乃至韓國民主社會律師聯盟等；出國報告日後也將循程序上網公告。

並強調，對於在前一日取消拜會南韓真相與和解委員會一事，林明昕已代表訪團對拜訪單位表示歉意，並且希望未來能夠依照該會回覆的信件內容，有再次訪問的機會。

