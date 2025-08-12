中國持續打壓 外交部官網卻下架「中國阻撓我國際空間事例」頁面

外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國近年仍持續打壓台灣，但我國外交部官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」卻在去年遭移除，僅留下「國際支持台海和平穩定聲明」等正面表述內容。

中國頻頻在國際上打壓我國外交、國際參與空間，不只7月在德國世大運試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，本月9日我國駐日代表李逸洋代表台灣出席長崎原爆80週年和平祈念儀式時，也因遭到中國打壓，代表團座位被安排在「國際非政府組織」，而非使節區的座位，而中國在國際上與第三國共同發聲扭曲聯大第2758號決議、一中政策更是屢見不鮮。

外交部自2000年陳水扁政府上任後，開始於官網定期更新「中國大陸阻撓我國際空間事例」，彙整中國對我國打壓的行為，在2008年馬英九擔任總統後，一度中斷更新，後續在2016年才又再度頻繁更新，並於去年初將整個頁面從官網移除。

外交部官網目前僅保留「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」等列舉正面案例的內容，持續更新國際友人對我國的支持。

政治大學東亞所教授丁樹範受訪分析，中國現在對台灣外交毫無疑問是全面打壓，無論公開與否，中國都會打壓，他認為，外交部若一直公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，形同宣傳「北京的國際打壓通通成功」，可能會讓我國內部產生挫折感，因此選擇改採正面表列。

外交部則指出，下架「中國大陸阻撓我國際空間事例」頁面是為了防止中國藉由系統化資訊進行情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，對於中國打壓行為，外交部仍保持高度警覺、全力反制，並在必要時第一時間對外說明。

