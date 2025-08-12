為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國持續打壓 外交部官網卻下架「中國阻撓我國際空間事例」頁面

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    外交部去年初移除官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」。（圖擷取自外交部官網）

    2025/08/12 09:27

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國近年仍持續打壓台灣，但我國外交部官網上的「中國大陸阻撓我國際空間事例」卻在去年遭移除，僅留下「國際支持台海和平穩定聲明」等正面表述內容。

    中國頻頻在國際上打壓我國外交、國際參與空間，不只7月在德國世大運試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，本月9日我國駐日代表李逸洋代表台灣出席長崎原爆80週年和平祈念儀式時，也因遭到中國打壓，代表團座位被安排在「國際非政府組織」，而非使節區的座位，而中國在國際上與第三國共同發聲扭曲聯大第2758號決議、一中政策更是屢見不鮮。

    外交部自2000年陳水扁政府上任後，開始於官網定期更新「中國大陸阻撓我國際空間事例」，彙整中國對我國打壓的行為，在2008年馬英九擔任總統後，一度中斷更新，後續在2016年才又再度頻繁更新，並於去年初將整個頁面從官網移除。

    外交部官網目前僅保留「國際支持台海和平穩定聲明」、「台灣國際評比成績」等列舉正面案例的內容，持續更新國際友人對我國的支持。

    政治大學東亞所教授丁樹範受訪分析，中國現在對台灣外交毫無疑問是全面打壓，無論公開與否，中國都會打壓，他認為，外交部若一直公布「中國大陸阻撓我國際空間事例」，形同宣傳「北京的國際打壓通通成功」，可能會讓我國內部產生挫折感，因此選擇改採正面表列。

    外交部則指出，下架「中國大陸阻撓我國際空間事例」頁面是為了防止中國藉由系統化資訊進行情蒐，並加大對我施壓阻撓力道，對於中國打壓行為，外交部仍保持高度警覺、全力反制，並在必要時第一時間對外說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播