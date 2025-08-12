黃國昌表態選新北市長 葉耀元分析2盤算：沒理念的結盟可維持多久？

民眾黨主席黃國昌10日剛在黨代表大會拍板維持黨內「兩年條款」，旋即又在11日表態投入2026新北市長選舉，強調會讓自己成為最好的選項，引發外界議論。（資料照）

2025/08/12 10:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌10日剛在黨代表大會拍板維持黨內「兩年條款」，旋即又在11日表態投入2026新北市長選舉，強調會讓自己成為最好的選項，引發外界議論。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文分析，黃國昌心裡可能有兩種打算，但他也直言，現在在野黨的合作雖看似順遂，但只要國民黨想通過的法案處理完後，到時這種沒有理念的結盟可以維持多久？他也質疑「請問民眾黨有什麼資格跟籌碼可以跟國民黨談什麼縣市長選舉的合作呢？」

葉耀元在臉書發文指出，「我覺得不只是黃國昌，整個民眾黨的思維都很耐人尋味。他們總是認為，因為民眾黨與其支持者是『關鍵少數』，他們往哪邊倒哪邊就會贏」、「如果你（不管是國民黨或是民進黨）想要獲得民眾黨的支持，就要對他們『讓步』」。

葉耀元表示，這跟傳統的「少數服從多數，多數尊重少數」完全不同。他們是想要用自己關鍵少數的姿態獅子大開口，讓自己「待價而沽」。但很有趣的是，雖然他們把監督掛在嘴邊，但新一屆的立委上任之後，他們對民進黨開的口是要民進黨讓出立法院長的位子，才願意跟民進黨合作，對此葉耀元也質疑「8席立委的民眾黨要51席的民進黨讓出立法院長的位子，是在哈囉嗎」。

葉耀元也指出，反觀民眾黨對國民黨的態度，卻是百般柔順的合作。因為他們想要繼續掌握「反民進黨」、「柯文哲被關起來都是民進黨政府司法不公」這些仇恨值，來保護自己的基本盤，所以要讓自己維持聲量，具備有影響力的唯一方式，就是跟國民黨合作。換言之，什麼監督什麼平衡基本上都是政治話術，這個黨根本沒在管。

葉耀元質疑，如果繼續這樣玩下去，其實對於國民黨來說，最好的方式就是在2026跟2028的選舉去吸收民眾黨，把所有反民進黨的聲勢收歸己有。畢竟講句實在話，民眾黨的資源跟國民兩黨根本就無法相比，更不要說他們也沒有地方的基礎。葉耀元也直言「簡單來說，大多數的學者都不會看好民眾黨的未來，畢竟前車之鑑有這麼多，還有被黃國昌關門的案例」。

那黃國昌為什麼要表態參選新北市長的寶座？葉耀元分析，其實黃心裡面有兩種打算。其一，如果國民黨願意禮讓，則他選上的機會非常大。一如前面所說的，民眾黨很喜歡用少數綁架多數，用一種你奈我何的姿態來要脅對方。

其二，如果國民黨不願意禮讓，黃國昌也可以夾帶他在民眾黨的勢力直接加入國民黨，再強迫國民黨提名他，用這樣的方式來延續自己的政治路。

葉耀元也感嘆，民眾黨好像到了今天都還不知道，為什麼「柯侯配」或「侯柯配」在2023年會失敗。因為國民黨雖然可惡歸可惡，但他們不是智障，不會接受民眾黨的獅子大開口好嗎？同時，現在在野黨在立院的合作雖然看起來很順遂，但只要國民黨想通過的法案處理完了之後，基本上他就不需要民眾黨這8席立委了好嗎？到了那天的時候，你覺得這種沒有理念的結盟可以維持多久？

葉耀元強調，民眾黨的牌，就只有立院這八席，假設不想被國民黨利用，還有什麼路線可以走？跟民進黨合作，然後把自己的支持者趕走嗎？雖然說民眾黨的支持者他很難理解，但要同時間支持親國民黨與親民進黨的民眾黨（真拗口）是違反最基本的邏輯的吧？

葉耀元表示，請問民眾黨有什麼資格跟籌碼可以跟國民黨談什麼縣市長選舉的合作呢？以前這些要談合作的政黨，還有幾個還活著呢？他在文末也直言「民眾黨的行為真的很好笑，就請讓大家跟我一起繼續看笑話，謝謝」。

