為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南台派咖哩店老闆娘挺大罷免 盼守民主、保台語傳承

    印度咖哩店老闆娘侯季萱，為了下一代守護台灣民主。（記者洪瑞琴攝）

    印度咖哩店老闆娘侯季萱，為了下一代守護台灣民主。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/12 08:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區一間由台灣媳婦侯季萱與外籍丈夫共同經營的印度咖哩店，因挺罷免活動而成為網友自發性製作「台派店家」地圖一員。侯季萱原本對政治關注不多，但面對國會藍白勢力操控、破壞憲法、強行通過法令，她決定挺身而出，盡己之力守護民主。

    侯季萱坦言，自己只是個平凡的小人物，平日較少涉入政治，卻因看到台灣民主受到干預、預算遭無理阻擋，以及部分政治人物赴中行為，引發心中的不安與無力感。她感謝店內顧客與其他挺罷店家主動放置宣傳小卡，顧客們也熱情索取支持，讓她深刻感受到，守護民主的力量並不孤單。

    她也特別強調下一代教育的重要性。近年幼稚園大多強調全美語教育，雖然英語確實是與國際接軌的利器，但她認為台語才是認同台灣人身分的根本。身為兩個孩子的母親，她在尋找幼稚園時苦於找不到有台語教學的學校，她憂心如果台語逐漸消失，下一代即便能聽懂，卻不會說，將使台灣人的身份認同日益淡化。她希望孩子從小理解民主與自由，「長大後才能真正行使投票權」。

    前陣子台南遭逢豪雨災情，侯季萱還主動清理店前整條水溝淤積雜物和落葉，讓路邊積水迅速排散。她相信，每個市民的小小行動，累積起來就是推動國家社會前進的力量。

    之前726大罷免活動期間，咖哩店內放置宣傳小物，顧客熱烈索取支持。（擷自臉書）

    之前726大罷免活動期間，咖哩店內放置宣傳小物，顧客熱烈索取支持。（擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播