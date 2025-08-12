民眾黨有效黨員逾3.2萬 四叉貓提2數據：多少舊黨員不再繳黨費？

民眾黨近日召開黨代表大會，民眾黨主席黃國昌稱有效黨員已攀升到3萬2546人。對此網紅四叉貓發文指出，去年民眾黨內的黨代表投票，用投票率回推黨員大約3萬4000人，今年初則傳出有1萬2000位新人加入民眾黨，相關數據引發網友議論。（資料照）

2025/08/12 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨近日召開黨代表大會，民眾黨主席黃國昌稱有效黨員已攀升到3萬2546人。對此網紅四叉貓發文指出，去年民眾黨內的黨代表投票，用投票率回推黨員大約3萬4000人，今年初則傳出有1萬2000位新人加入民眾黨，相關數據引發網友議論。

民眾黨於10日上午召開黨代表大會，當天黃國昌表示，民眾黨創黨時只有100人，今年創黨6週年有效黨員已攀升到3萬2546人。相信黨的成員都希望黨能持續茁壯、兌現選舉承諾。

四叉貓對此在社群發文指出，「去年民眾黨內的黨代表投票，用投票率回推黨員大約34000人」、「今年一月初，民眾黨爆發入黨潮，湧入12000位新人入黨」、「每年一月31日是民眾黨繳500元黨費的期限，不繳會喪失黨員權利」、「黃國昌8/10宣布目前有32546位民眾黨員（今年有繳黨費）」，他也藉此發問「試計算大約有多少去年的舊黨員今年不再繳黨費？總黨員數的洗血更換率大約幾%？」

該文發出後引發網友議論，「我覺得12000入黨潮就是唬爛」、「只剩信徒才會加入」、「退黨比入黨的還多⋯⋯」、「黨員人數大灌水，跟貓的砲友人數一樣」，也有網友諷刺「這個題目難度就像是橘子什麼時候會回來一樣不好算」、「那些今年沒繳的都是一次性的終身黨員啦」、「我真的覺得你可以號召粉絲入黨推派你當黨主席，人家是line翻群！你直接進去黨部翻群」。

今年2月民眾黨舉行補選黨主席，投票結果為黃國昌以8903票，輾壓蔡壁如的360票。針對有網友表示「只要有3萬5千人繳500元進去當黨員，就可以選人當黨主席？」四叉貓也回應「黃國昌黨主席得票數只有8903票」，有其他網友也直言「連1萬都不到，那剩下2萬3283位黨員是怎麼了嗎？」

