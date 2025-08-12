海巡艦艇泊位嚴重不足將達高峰 審計部：恐影響執法、緊急出勤

海巡艦艇泊位嚴重不足將達高峰，恐影響執法、緊急出勤。圖為停泊高雄港的巡護9號。（記者洪定宏攝）

2025/08/12 07:40

〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部提出警訊，海巡署艦艇泊位缺口將於2026年達到11席的高峰，恐影響執法、緊急出勤的調度與船艦補給作業，建議海巡署儘速與交通部協調，依商港法劃設海巡專用公務碼頭，以兼顧港區整體運營及國安需要，解決船艦泊位不足問題，提升值勤效能。

海巡署回覆指出，高雄港25及26號海巡專用碼頭完工前，台灣港務公司同意4號至7號碼頭採1年1簽短租方式停泊，另清查及研議台中港及花蓮港泊位，持續掌握新建或可使用碼頭進度。

請繼續往下閱讀...

審計部公布去年決算審核結果表示，截至去年8月底，海巡署艦隊分署500噸級以上巡防艦及巡護船共34艘，但只有20個船席，雖然部分可併靠停泊，最多也只能容納31艘，其中南部不足4席，必須透過指泊方式調度停靠，影響勤務安排，並增加燃料成本。

審計部提出警訊，雙艦併靠方式雖可增加泊位，但安全風險增高（併靠增加碰撞與擦撞風險）、應急反應受限（當其中1艘艦艇需要立刻出發執行緊急任務時，其他船艦可能會造成阻礙，延遲出發時間），恐影響海巡執法、緊急出勤的靈活調度及船艦補給作業。

海巡署雖已規劃在高雄港、台北港、澎湖龍門尖山等地區新（整）建碼頭，但仍須向台灣港務公司協調撥用，速度不及艦艇交付期程，導致今年已不足7席泊位，明年更將不足11席，缺口達到高峰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法