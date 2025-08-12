林岱樺涉貪被爆與住持曖昧喊老公 林辦：羞辱式人格毀滅戰

民進黨立委林岱樺。（資料照）

2025/08/12 07:11

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案，週刊今（12日）報導稱，林與負責操盤其高雄市長初選的通法寺住持釋煌智關係曖昧，內容包括「愛您的小女子」、「頂禮恩師、擁抱老公」等。對此，林辦強調，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

林岱樺被檢調認定，以人頭詐領助理費1473萬餘元及22萬餘元助理加班費，偵結後依利用職務機會詐取財物及公務員登載不實罪嫌起訴林等9人。釋煌智（俗名：洪正威）則利用林三郎（林岱樺之父）基金會弘揚阿彌陀佛淨土法門的機會，對外勸募籌取款項，拿出591萬元支付「立委林岱樺基金會團隊」共27位員工薪資，也被檢方依背信及公益侵占罪起訴。

對於媒體報導的涉貪證據及私密訊息，林岱樺辦公室發表聲明回應。林辦表示，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

林辦說，雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

負責操盤林岱樺投入高雄市長初選的通法寺住持釋煌智（中）。（資料照）

