諷柯文哲爆粗口、砸水杯無用 黃帝穎：已被20位法官打臉

柯文哲因涉入京華城弊案及政治獻金等遭羈押，上月台北地院裁定延長羈押禁見，柯文哲不服提抗告，昨日遭高等法院駁回。律師黃帝穎對此發文批評，柯文哲雖爆粗口、砸水杯但無用，並指累計至今已有20位法官打臉柯文哲。（資料照）

2025/08/12 09:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲，因涉入京華城弊案及政治獻金等遭羈押，上月台北地院裁定延長羈押禁見，柯文哲不服提抗告，昨日遭高等法院駁回。律師黃帝穎對此發文批評，柯文哲雖爆粗口、砸水杯但無用，並指累計至今已有20位法官打臉柯文哲。

台北地院審理京華城弊案，上月召開前民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇的延押庭，認定仍有重要證人尚未到庭做證，無法排除湮滅證據、勾串證人和共犯之虞，有羈押必要，裁定均延長羈押禁見2個月。

柯文哲、應曉薇不服，提起抗告，高等法院採認一審見解，認定柯、應均犯罪嫌疑重大，且原羈押原因及必要性依然存在，應裁定延長羈押禁見2個月，昨日將抗告駁回確定。

黃帝穎在臉書發文指出，高院合議庭審理認為，依卷內事證及向原審法院、看守所函調的相關資料，柯文哲、應曉薇抗告主張均不足採，駁回柯文哲及應的抗告。

黃帝穎表示，柯文哲上週開庭爆粗口、砸水杯，更怒嗆「你看我是會貪汙的人嗎？」，昨日高院合議庭三位法官裁定駁回柯文哲抗告，彰顯司法不畏政治壓力，且累計已有20位法官打臉柯文哲就是貪污罪嫌重大！

黃帝穎說明，柯文哲羈押抗告高院5次，高等法院合議庭每次裁定均由3位法官組成，高院有15位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大。另加上台北地院重金庭3位法官，以及北院強制處分庭2度裁定羈押禁見的裁定法官，合計已達20位法官，認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

對於柯文哲爆粗口砸水杯怒嗆「我是會貪污的人嗎？」，黃帝穎直言，答案是柯文哲被20位法官打臉！

