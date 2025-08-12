為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中罷團近15萬份連署水銷化灰 志工：末忘民主點滴心血

    台中罷團將提議、連署書及志工切結書沖成灰燼。（中四廢翔提供）

    台中罷團將提議、連署書及志工切結書沖成灰燼。（中四廢翔提供）

    2025/08/12 07:20

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋案經726投票宣告不通過後，罷團將去年6月罷免第一階段提議書、第二階段連署書，及每名志工切結書，送往燒毀後水銷沖成灰燼，近15萬份連署書全數銷毀，罷團「中四廢翔」發言人高凡璽說，莫忘民主來時路，每一份簽署都是台灣民主點滴心血。

    「謝謝每一位志工、謝謝每一位參與在其中的，台中市西屯南屯公民」，台中罷團今表示，7日上午進行水銷作業，個資相關文件在律師見證下，全數燒毀水銷，代表有15萬人熱情簽署文件，全數付諸流水，志工也說，謝謝大家一路以來信任罷團，每一份簽署都是台灣民主點滴心血。

    焚毀水銷文件包括一階提議及第4選區廖偉翔連署書51979份、第5選區黃健豪連署書54451份，以及第6選區羅廷瑋連署書46276份，另包括參與志工切結資料。

    高凡璽表示，謝謝大家信任「中四廢翔」，把戶籍資料、身分證字號及簽名都交給了站在街頭的我們，這些文件是台中人寫給家鄉的情書，是託付自己一切所累積重量，堆疊著愛台中的決心，拜託大家，莫忘民主來時路。

    「中四廢翔」發起人杜承哲醫師回憶，去年6月組成全台最早罷團，4個人在大太陽下面等著，在勤美廣場拿手舉牌，但，沒有人要來，每天就拿著10份提議書回去。

    杜承哲說，「當時不知道怎麼辦，一天收10份，你要罷免誰啊？」沒想到能夠捲起大罷免浪潮，你們每個簽署的人，都是台灣民主英雄。

    台中罷團去年寒冬中啟動2025大罷免提議。（中四廢翔提供）

    台中罷團去年寒冬中啟動2025大罷免提議。（中四廢翔提供）

