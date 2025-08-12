為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    調查京華城案「深水區」！今傳基隆副市長邱佩琳、柯市長室主任作證

    基隆市副市長邱佩琳（中）。（資料照）

    基隆市副市長邱佩琳（中）。（資料照）

    2025/08/12 06:12

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城案，今天上午傳喚基隆市副市長邱佩琳，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方董事長林命群等人捐的政治獻金給柯文哲，錢卻沒進黨帳；下午傳喚柯市長任內的市長室主任謝明珠作證，將觸及她對於柯文哲在市長室3度密會威京集團主席沈慶京的所見所聞。

    今僅柯文哲、沈慶京2名被告到庭，提訊在押的柯文哲，調查範圍已由先前密集開庭3個月的京華城容積圖利案，轉移為柯、沈之間涉嫌收賄、行賄的深水區。

    柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」EXCEL檔案內記載，邱佩琳3度被列為經手的「經理人」，這3人分別是基隆市長謝國樑、信義房屋創辦人周俊吉、文華東方董事長林命群，數字皆為「200」，檢方傳證調查後認定是邱佩琳替3人轉交給柯文哲的獻金金額，數字單位是萬元。

    檢廉偵查時傳喚相關證人，查出邱佩琳於2022年間為民眾黨向周俊吉、林命群募款，周透過妻子捐贈200萬元，林命群也交付200萬元，透過邱佩琳轉交付給柯文哲；同年7月柯文哲前往謝國樑家族、大魯閣企業經營的新竹購物中心演講，謝母林曼麗聽完後看好民眾黨，將200萬交由謝國樑轉捐，謝國樑將錢交給邱佩琳時說「這是媽媽的企業要捐給民眾黨，請轉交柯文哲」。

    檢方查出這3筆共600萬元，最終都未進入民眾黨庫，柯文哲涉侵占入己，依公益侵占罪嫌起訴。檢方也認為這3筆帳，即可證明「工作簿」所載「小沈-1500-沈慶京」意謂沈慶京親自交付1500萬給柯文哲。

    下午證人謝明珠，是柯第2任市長的市長室主任，檢廉查出柯文哲與沈慶京曾密會15次，市長任內就高達10次，其中3次是在台北市長室單獨碰面，分別為2020年2月20日、6月20日、9月16日，另6次是在威京集團、1次在陶朱隱園。傳喚謝明珠作證，以說明她對於這3場柯沈密會的親見親聞。

    此外，「工作簿」檔案也記載，謝明珠曾經手東森電視總裁張高祥捐獻的150萬元，柯文哲請她幫忙籌措黨主席150萬元「職務捐」責任額，她告訴東森徐姓總經理說「柯文哲很可憐，都沒有錢」，徐說要問老闆張高祥，後來徐打給她說「想一想萬一柯文哲不小心當上總統，所以他們還是捐一下」，張高祥即透過徐，指示輾轉以紹華公司名義捐款150萬元給民眾黨。謝明珠也將作證說明這段過程。

    柯市府市長室主任謝明珠（左）。（資料照）

    柯市府市長室主任謝明珠（左）。（資料照）

