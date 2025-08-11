為民主奮鬥、連8年赴WHO宣達 南投「小鋼砲」曾琮愷病逝

外號「小鋼砲」的前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷，大罷免進入三階後，跟罷團持續站街口宣講。（資料照，南投公民會社提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕外號「小鋼砲」、前民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷，為了幫台灣發聲，連8年到瑞士日內瓦參加WHO宣達團活動，看不慣不公義的人事物，認為對的事勇往直前，因蜂窩性組織炎住院多時，前兩天病情急轉直下，靠葉克膜維生，大家都在為他加油集氣，但他還是不敵病魔晚間辭世，享年45歲。

曾琮愷堅持台灣民主自由，也努力幫台灣發聲，到去年為止已連續8年參加WHO宣達團，而他一直從事政治活動，不管擔任民進黨南投縣黨部執行長，或是立委蔡培慧駐區主任，還是幫民進黨候選人助選，他都以敢衝、敢說真話著稱，跟他共事過的夥伴說「哪裡不公，阿愷就跳出來為鄉親發聲，從沒有因為壓力而退縮過！」。

蔡培慧也說，阿愷是個暖男，擔任駐區主任時，有些長輩或新住民不會線上申請租金補貼，他可以帶著筆電到府服務。而他在助選時，遭受無端抹黑和攻擊，即使後來法律還給他清白，也從不為自己辯解，因為他知道用心做事終究會感動在地的鄉親。很難過失去一位好友，會永遠記住阿愷最美好的樣子。

曾琮愷的妻子洪子綾與他結婚6年多，始終支持陪伴他，2019年兩人趕在台灣加入WHO、聯合國宣達團出發到日內瓦前登記結婚，相偕為台灣發聲；2025大罷免二階開始夫妻倆也站街頭、舉牌，夫唱婦隨、鶼鰈情深，她一天內連發3則求助貼文，請大家幫夫婿集氣，讓親朋好友看了分外不捨。

曾琮愷（前排左2，穿綠色背心），與妻子洪子綾（前排左1，著綠背心者）登記結婚後，即到日內瓦為台灣發聲。（資料照）

