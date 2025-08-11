為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強控「東廠查水表」 北檢：民眾告發公車反罷廣告依法函調資料

    國民黨立委羅智強今日在臉書公開台北地檢署發給台北客運的函文，批評是「東廠來了」。（擷取自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強今日在臉書公開台北地檢署發給台北客運的函文，批評是「東廠來了」。（擷取自羅智強臉書）

    2025/08/11 22:52

    〔記者王定傳／台北報導〕國民黨立委羅智強今日在臉書公開台北地檢署發給台北客運的函文，內容要求業者說明「不同意罷免」廣告是受何人所託？羅表示，這反罷免的公車廣告，就是他委託，批評：北檢是「東廠來了」查水表；對此，北檢表示，全案為民眾告發後，北檢依程序分案，檢察官為了調查證據，依法向台北客運函調相關資料，絕非查水表，請外界勿過度揣測。

    羅智強PO出的函文的受文者為台北汽車客運，函文要求業者說明車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的「不同意罷免」廣告，是受何人所託？於何時張貼在公車上？

    羅智強表示，這個反罷免廣告「就是我委託的，怎麼了，犯法？怎麼了，只准罷團登公車廣告罷免羅智強，不准羅智強登公車廣告反惡罷？所以，他面對總統賴清德大惡罷的選項，只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說，直接請辭立委、舉白旗投降？

    羅智強還稱：「罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以，大惡罷大失敗沒關係，賴清德還是可以大檢調，查水表，大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播