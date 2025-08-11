羅智強控「東廠查水表」 北檢：民眾告發公車反罷廣告依法函調資料

國民黨立委羅智強今日在臉書公開台北地檢署發給台北客運的函文，批評是「東廠來了」。（擷取自羅智強臉書）

2025/08/11 22:52

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨立委羅智強今日在臉書公開台北地檢署發給台北客運的函文，內容要求業者說明「不同意罷免」廣告是受何人所託？羅表示，這反罷免的公車廣告，就是他委託，批評：北檢是「東廠來了」查水表；對此，北檢表示，全案為民眾告發後，北檢依程序分案，檢察官為了調查證據，依法向台北客運函調相關資料，絕非查水表，請外界勿過度揣測。

羅智強PO出的函文的受文者為台北汽車客運，函文要求業者說明車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的「不同意罷免」廣告，是受何人所託？於何時張貼在公車上？

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，這個反罷免廣告「就是我委託的，怎麼了，犯法？怎麼了，只准罷團登公車廣告罷免羅智強，不准羅智強登公車廣告反惡罷？所以，他面對總統賴清德大惡罷的選項，只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說，直接請辭立委、舉白旗投降？

羅智強還稱：「罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以，大惡罷大失敗沒關係，賴清德還是可以大檢調，查水表，大檢調這麼閒，怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法