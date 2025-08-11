台灣有望增1邦交國？ 美專家：宏都拉斯11月大選是契機

美國拉美問題專家撰文指出，宏國11月總統大選可望成為台宏恢復邦交的契機，圖為2016年時，時任宏都拉斯總統葉南德茲伉儷來台訪問時，由蔡英文總統以軍禮相迎。（記者林正堃攝）

2025/08/11 22:42

〔中央社〕美國拉美問題專家撰文指出，宏都拉斯2023年與台灣斷交後，由於中國貿易承諾落空、宏國經濟不佳及希望修復與華府關係等原因，宏國11月總統大選可望成為台宏恢復邦交的契機。

英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）9日刊登牛津大學拉美研究博士候選人拉吉（Henry Large）的評論，文章標題為「台灣將重獲一個邦交國？」（Will Taiwan Regain a Diplomatic Ally?），分析中美洲國家宏都拉斯與台灣重新建交的可能性。

請繼續往下閱讀...

拉吉表示，宏都拉斯今年11月將舉行總統大選，鑒於多位候選人已表態支持與台灣恢復邦交，台灣近20年來首度有望新增邦交國，將現有邦交國數量從12增至13國。在國際局勢動盪及中國侵略性日增下，這對台灣無疑是一大外交勝利。

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年宣布與台灣斷交後，轉向與中國建交。

拉吉寫道，自中宏兩國建交以來，北京尚未兌現對宏都拉斯的經濟承諾，中國企業卻已迅速進軍新開放的宏國市場。根據宏國媒體「前鋒日報」（El Heraldo）報導，14家販售廉價商品的中國零售商在宏國中部湧現，價格遠低於其他競爭者，導致當地商家營收重挫，跌幅甚至高達70%。

他提及，宏都拉斯白蝦產業也備受衝擊。台灣2022年是宏國白蝦最大市場，占宏國白蝦出口近4成。然而台宏斷交後，宏都拉斯全國養殖漁業協會（ANDAH）數據顯示，白蝦出口暴跌67%，導致1萬4000個工作機會流失。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）承認，宏國難以打進中國市場。他今年3月宣布，卡斯楚政府現在正「與台灣合作探索其他可能性」。

在此背景下，多位宏都拉斯總統候選人主張扭轉與中國的邦交關係。前副總統、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）在4月辯論會上承諾，若勝選將與台灣恢復邦交，並譴責中國「剝削」宏國，還以不公平的貿易協議「殖民」宏國。

國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Afura）則談到，宏都拉斯與台灣結盟時「狀況（比現在）要好100倍」，並舉出台灣帶來的商業與發展援助。他今年7月在華府和投資者、國會幕僚跟智庫會面時矢言，當選總統後將帶領宏國遠離中國、親近台灣。

目前唯一未表態與台灣恢復邦交的主要總統候選人，是現任國防部長蒙卡達（Rixi Moncada），她將代表左派執政黨自由重建黨（Libre）爭取繼續執政。

拉吉表示，基於宏都拉斯貪腐醜聞頻傳，加上民調顯示僅10%宏國民眾認為國家經濟狀況良好，宏國執政黨的連任前景不太樂觀，這對台灣則是好消息。

他還指出，美國政府是另一項關鍵因素。自美國總統川普（Donald Trump）2017年首次上任以來，華府外交政策開始積極遏制中國在拉丁美洲的影響力，國務院官員及歷屆政府也設法持續協助台灣鞏固宏都拉斯等邦交國。

因此，美國政府先前獲悉宏都拉斯將轉而承認中國後，美宏雙邊關係自此變得緊張。

拉吉認為，鑒於宏都拉斯的僑匯收益占國內生產毛額（GDP）逾25%，且美國是其最大出口市場，宏國反對黨候選人有理由尋求與華府重修舊好，而恢復對台邦交無疑是朝此方向邁進一步。

他分析，宏都拉斯今年的總統大選若由自由黨或國家黨勝出，宏國似乎有可能重拾與台灣的外交關係。此舉將深具歷史意義，畢竟自加勒比海島國聖露西亞（St. Lucia）2007年與台灣恢復邦交後，迄今不曾有國家這麼做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法