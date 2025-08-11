我行政官員臨時取消會議 南韓官員批評：台灣傲慢無禮形象留我心！

南韓真相和解委員會主委朴宣映。（圖翻攝自박선영臉書）

2025/08/11 23:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨近期士氣因726大罷免失利遭受重創，藍白拿到無敵星星後恐更加肆無忌憚，執政團隊對內施政前景堪憂，對外情勢也不樂觀，尤其對美關稅談判遭受在野質疑抨擊，賴政府當前可以說是舉步維艱。沒想到一波未平一波又起，今天（11日）又爆出外交失禮事件，南韓政府一名官員在社群抱怨台灣行政院官員臨時取消會談，讓人感覺相當差，批評台灣方面「無禮」！

南韓「真相和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）主委朴宣映（박선영，Park Sun-young），11日上午在臉書PO出數張放在自己辦公室的插花照，該插花使用的是以紅、藍、白3個色系的鮮花作為基調，象徵台灣的國旗。朴宣映透露，他們上週五（8日）原本要與台灣的行政院官員和促進轉型正義委員會高層會談，地點就選在他們位於首爾的辦公室。

請繼續往下閱讀...

她接著說，沒想到台灣代表們在前一晚（7日）突然單方面取消這場會談，這讓她相當不滿，「對方提出了讓人難以理解的藉口，這是外交上的失禮，我們特別用高價訂購了以台灣國旗為靈感的插花、優雅奢華的韓式茶點和禮物要迎接台灣代表，結果他們做出如此無禮的行為，即便事隔3天，還是讓我備感羞辱。」

朴宣映還提到1992年南韓與中華民國斷交，轉而高調與中華人民共和國建交，她曾設身處利去想當時台灣感受到的屈辱，但如今她原本對台灣抱持的複雜心情，一瞬間全部崩塌，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

根據《韓民族日報》報導，訪韓的台灣官員有行政院政務委員林明昕、人權及轉型正義處處長賴俊兆等人，原定8日上午9點半（台灣時間8日上午8點半）與南韓真相和解委員會的人會晤，但台灣代表前一晚以亞太經濟合作會議（APEC）的相關行程為由，臨時取消這次會面。

對此，我國駐韓代表處向韓媒表示，訪團因為當天上午臨時有APEC相關緊急事項需要立即處理，無法參與原本排定的交流會議，訪團前一天傍晚告知會面單位並請求諒解，對方也親切回覆表示理解，期待未來繼續交流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法