很急！剛宣布角逐新北市長 黃國昌競選形象照火速曝光

黃國昌最新競選形象照昨晚在臉書公布。（圖翻攝自黃國昌臉書）

2025/08/12 01:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌10日宣告維持前主席柯文哲對自家不分區立委施加的「2年條款」，展現「尊柯」態度，稱明年1月31日會依約離開立院。隔天（11日）黃國昌又表態參選2026縣市長選舉，劍指新北市長，且表態完沒多久，黃國昌就大動作更換臉書大頭貼和封面照片，引發國民黨內部緊張。

黃國昌拍板維持2年條款的消息曝光後，不少人就猜測黃國昌早就準備走下一步棋，也就是明年的地方大選。果然隔天他接受名嘴朱凱翔專訪時表示，民眾黨接下來的目標是拿到行政權，第一個著眼的就是2026，明確表示自己要參選新北市長，他會努力讓自己成為「一個最好的選擇」。

黃國昌稱，他一直保留「很好的善意空間」，歡迎國民黨來談，還暗示如果新北有3組人馬下去選，風險非常高，屆時恐讓民進黨坐享漁翁之利，他希望在野共推一個最強的候選人，外界都認為其言下之意就是要藍營讓位。

黃國昌表態參選新北市長後沒多久，就大動作更換個人臉書的大頭貼和封面照片，且已經想好疑似競選標語：「一個更好的選擇，一個更好的新北」，可以看到黃國昌西裝筆挺，相當有自信地看著鏡頭，讓大批小草、小蔥嗨翻，高呼支持。

黃國昌大動作更換臉書大頭貼和封面照片。（圖翻攝自黃國昌臉書）

