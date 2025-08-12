綠性平部重話抨擊王義川 陳時奮批黨中央神隱：把事情搞砸了

民進黨不分區立委王義川。（資料照）

2025/08/12 00:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川日前在政論節目上對台中市長盧秀燕「完妝勘災」的評論引發風波，不只藍白批評他嘲諷女性外貌，民進黨性平部也公開發文譴責，甚至扣上「厭女台派」的標籤，引發不少台派抨擊。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今天（11日）分享自己對這整件事的看法，直言他不認為王義川的發言是厭女，而是缺乏對女性的同理心，他看了當天整段節目，相信王義川只是「白目」，「王義川的白目發言本是小事，在性平部大張旗鼓批評後事態變得不可收拾……令人不解的是，黨中央事實神隱至今，放任雙方公開叫陣。」

陳時奮今天在臉書發文，「前陣子風災來襲，在各地造成災情，地方首長勘災不落人後，包括台中市長盧秀燕。 勘災時，盧秀燕的衣著乾淨，妝容整齊……網友紛紛嘲笑盧秀燕雨後勘災作秀，用的是賣價2400元的粉底液，臉上的妝都花掉了。王義川也在政論節目中質疑，這麼一瓶小罐的粉底液賣2400元，也不知道在貴什麼的？王義川語帶嘲諷，但嘲諷的是盧秀燕盛裝勘災，而非她的外型或妝容。如果王義川的發言有任何不妥之處，那就是質疑粉底液的售價，因為這是男性不熟悉的產品。」

請繼續往下閱讀...

「該集節目報導後，民進黨性平部貼出一篇譴責王義川的聲明，主題是『我們不要厭女的台派』。譴責聲明出來後，多位與王義川熟識的綠營人士反過來指責性平部聖母病復發，不解內情就貼王義川厭女的標籤，完全不顧程序正義。此時，藍營人士與親藍媒體傾巢而出，順著民進黨性平部的調砲轟王義川。王義川的戰友不忍了。李正皓起出一段李晏榕的過往影片，談話內容有明顯的性別偏見。這段影片在網路瘋傳，李晏榕反被貼上厭男的標籤。最後連婦女新知都加入戰局，呼籲民進黨不應放任支持者攻擊性平部。婦女新知立刻踢到鐵板，被反譏不尊重言論自由，對民進黨下指導棋。」

陳時奮接著說，「以上是這起事件的最新進度，我不知道接著還會發生什麼事？還有誰會加入戰局？但我知道一件事：盧秀燕正躲在澳洲狂笑！原本盧秀燕的盛裝勘災秀只為了應付市民，未料引發民進黨的內訌，做掉了火力最旺的王義川，毀了民進黨的進步價值，還增加了婦女對民進黨的仇恨感。明明沒事，民進黨也可以搞到嚴重失血。從旁觀者的角度看，民進黨有許多地方可以做更好，卻把事情砸爛到幾乎不可收拾。」

陳時奮表示，王義川批評盧秀燕盛裝勘災的發言，他並不認為是厭女，而是缺乏對女性的同理心，「在很多家庭，丈夫期待妻子儀容體面，卻又要質疑化妝品的價格，當王義川嘲諷一小罐的粉底液賣價2400時，他已經踩到許多婦女的痛點。我看了整段節目的影片，確信王義川只是白目。質疑化妝品價格過高是許多女性的痛點，但王義川沒有警覺。遺憾的是，性平部竟把王義川的白目當厭女，用的是『不要厭女台派』的重話。」

「容貌羞辱不能見容於文明社會，而且不分男女，但不表示容貌不能成為公共評論的題材。例如政治人物修圖過度，造成競選看板的照片無法指認。如果把這類的照片拿來質疑候選人的誠信，我認為並無不可。王義川的白目發言本是小事，在性平部大張旗鼓批判後事態變成不可收拾。王義川曾試著降溫，但支持者不忍了，因為他的語境並無性平部指稱的厭女成份。」

他最後直言，「整件事令人不解的是，黨中央竟然神隱至今，放任雙方公開叫陣。我要提醒民進黨中央，化解黨內爭議，不讓對手見縫插針，也是執政能力的一部分。明明民進黨可以處理更好，卻把事情搞砸了。除了讓對手看笑話，也讓支持者大失所望。」

