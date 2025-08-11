張啓楷選嘉義市長藍禮讓白？地方認機率不高

民眾黨立委張啓楷（右）服務處成立時，國民黨嘉義市長黃敏惠（左）曾到場祝賀。（資料照）

2025/08/11 19:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民眾黨主席黃國昌今天表示，「民眾黨不能死守立法院那幾席的立委，要到台灣各地開枝散葉」，民眾黨立委張啓楷是個人才，可以選嘉義或彰化。對於藍營有無禮讓白營參選空間，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，明年縣市長選舉黨內提名辦法及機制均尚未出爐，預計會等黨主席選舉已有結果，才會有後續安排，目前談此事都還太早。

黃敏惠將卸任 綠王美惠呼聲高

國民黨籍嘉義市長黃敏惠明年底將卸任，市長選舉民進黨將採徵召提名，以立委王美惠呼聲最高，也有支持者勸進市議會民進黨團總召黃盈智。國民黨部分，地方點名國民黨市議員鄭光宏、陳家平，心臟內科醫師翁壽良也積極爭取提名。

白委張啓楷 佈局嘉義市已久

據了解，兼任民眾黨嘉義黨部主委的張啓楷，就任立委以來已在嘉義市佈局一年多，設立選服單位，瞄準嘉義市長選舉，去年三月服務處揭牌時，黃敏惠及民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘等各黨派人士到場祝賀，展現其人脈。

鄭光宏說，國民黨還需面對八二三罷免案投票及黨主席選舉，未來由誰擔任黨主席，將會影響藍白合的策略及合作，現階段尚未討論明年縣市長選舉的方向。

地方人士指出，國民黨嘉義市地方組織、民眾支持度均遠勝民眾黨，禮讓機率不高，若不自推市長人選，卻支持民眾黨的張啓楷，會被質疑「未戰先輸」，一旦敗選，藍白合輸給綠營，將會面子裡子全輸。

