宜蘭縣長選舉藍白合？民進黨可能3人選曝光

2025/08/11 18:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，藍、白是否共推人選？民眾黨黨主席黃國昌今天在宜蘭表示，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，藍白合是他們的家務事，民進黨予以尊重，民進黨現在最重要的就是做好黨內整合，強化團結。

核三公投宜蘭記者會 張勝德、吳宗憲、陳琬惠到場

民眾黨今天下午在宜蘭運動公園舉辦823核三延役公投記者會，下屆宜蘭縣長選舉呼聲頗高的人選，國民黨宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠均到場力挺，這被解讀是「藍白合」的具體表現。

媒體詢問黃國昌，明年宜蘭縣長選舉，藍、白有無可能共推最強人選？黃國昌回應，大家為了823公投站出來，顯示有相同精神跟價值，相信可延續到2026及2028，為了國家好，民眾黨樂於跟國民討論最好合作模式，並釋出最大的誠意跟善意。

就藍白近兩次的立委與縣長選票分析；2022縣長選舉，國民黨林姿妙以50.76%的過半選票獲得連任，陳琬惠僅獲得6.98%選票；但2024立委選舉，民進黨陳俊宇以41.99%選票當選，國民黨黃琤婷獲得33.7%、陳琬惠成長至20.94%，藍白確實有過半實力。

賴清德勸進林國漳 陳金德、林峻輔被點名

但外界分析，2024立委選舉結合總統大選合併舉行，在柯文哲加持下，陳琬惠才跟著水漲船高；而今，此一時彼一時，外在環境不可同日而語，且2026縣長選舉並無總統選舉加持，藍白合成效有待觀察。

民進黨縣宜蘭黨部主委邱嘉進說，藍白合是他們的家務事，民進黨予以尊重，民進黨現在最重要的就是做好黨內整合，強化團結。據了解，總統賴清德全力勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，黨內各派系已有共識，目前就等林國漳點頭同意。若林國漳最後無意參選，行政院政委陳金德、冬山鄉長林峻輔都被點名是可能人選。

