    首頁　>　政治

    黃國昌欲選新北 綠營議會總召：藍營優勢區藍白若合「太羞辱」

    新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨（右二）認為，「藍白合」應是在藍營執政較無優勢選區，若要國民黨有執政優勢的新北市為之，將是匪夷所思，對國民黨而言「太羞辱」。（記者黃子暘攝，資料照）

    新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨（右二）認為，「藍白合」應是在藍營執政較無優勢選區，若要國民黨有執政優勢的新北市為之，將是匪夷所思，對國民黨而言「太羞辱」。（記者黃子暘攝，資料照）

    2025/08/11 18:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨立委、民眾黨主席黃國昌今（11）日表態，有意投入2026年新北市長選舉。新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨認為，「藍白合」應是在藍營執政較無優勢選區，若要國民黨有執政優勢的新北市為之，將是匪夷所思，對國民黨而言「太羞辱」。綠營地方人士分析，黃國昌此時宣佈，是因為2年條款確定要落實，勢必要選，否則將沒有位子。

    廖宜琨說，綠營支持者當然對黃國昌有較大反彈，且國民黨在新北有強大執政優勢下，藍營在新北會沒人才到需要靠黃國昌？若是成真，恐怕對於藍營而言過於羞辱、也對市長侯友宜執政沒信心，據他所悉，黃國昌親綠變親藍的政治立場，導致部分藍營市議員對黃「也是很不爽」，民進黨的悶虧是否在藍營身上重演，也讓國民黨人質疑。

    廖宜琨表示，黃國昌無論是與台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然組隊，都沒有總統、副總統的加乘優勢，他也不認為黃國昌如此無知，不過綠營一定全力應戰，致力讓民進黨在新北重返執政。

    民進黨新北地方人士認為，黃國昌挑在此時公布此事，走向類似2024年前台北市長柯文哲的後路，一定要選，否則沒有位子，其次是黃國昌已非首次釋出參選新北市長，但當時沒有受矚目原因是大眾認為黃國昌較可能繼續想做立委，而今2年條款確實要實施，導致黃需儘早起跑。

    地方人士指出，市議員選戰值得觀察，他認為藍白合難度高，目前民眾黨有意派出議員參選人的區域包括新莊、板橋、三重等，但國民黨本身就有人選，整合較為困難，國民黨人士會認為看票數即可，何必理會民眾黨？若要合作，要看市長誰是主要候選人，難道黃國昌加上劉和然較有贏面嗎？仍要打上問號。

