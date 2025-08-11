網瘋傳「台灣20至24歲最親中」 沈伯洋闢謠：直播言論被超譯

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/08/11 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國積極利用資訊戰，透過抖音、小紅書等中國社群平台，逐步洗腦台灣年輕世代，日前社群平台還瘋傳起「台灣最親中的年齡層是20歲至24歲」的言論，引發網友議論。民進黨立委沈伯洋今（11）日發文闢謠，指出網傳數字「超譯」他直播言論，但也提到「親中平均年齡」下降是政府應該重視的問題。

沈伯洋今日下午在臉書、Thread同步發文，且文章標題直白講明「我根本沒有在直播說過20到24歲最親中」，接著他描述自己前幾天直播說的內容為，「根據最近TikTok相關的研究發現，台灣目前是親中派的『平均年齡』最低（相較於制度派、民粹派等），跟我們一般人刻板印象不一樣。」

沈伯洋指出，「到底網路上是能夠把這句超譯到什麼程度......親中的平均年齡下降，難道是一個不能討論的問題嗎？」，另給出準確數字為「37.3」，至於「20到24」完全是網路誤傳，「但無論如何，這個平均年齡下降是政府應該重視的問題。我在很多場合分享過，我認為這個問題是有辦法解決的，重點是資訊不要鎖在單一來源。」

文章發布後，不少其支持者與網友坦言，自己在未經查證之下，接收到、甚至加入傳遞這個錯誤資訊的帶風向行列，也對假訊息散布速度感到十分擔憂，「如何禁抖音小紅書，至關重要」、「圖卡跟短影音快速闢謠部隊要更快速」、「台灣應該要限縮或禁用抖音等統戰工具」、「被洗得很嚴重，問題是他們造謠都有恃無恐，不會被制裁」、「現在這就是藍白紅共的厲害，能夠把一句話超級幫你解讀成不利消息」。

台灣20至24歲最親中？學者：中國毒化年輕人對「統」無戒心

