李乾龍：盧秀燕是國民黨內參選主席的最大公約數人選

2025/08/11 18:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席將改選，媒體報導，黨內呼聲極高的台中市長盧秀燕考慮不參選，被外界視為「挺盧」的國民黨前秘書長李乾龍今日下午受訪表示，他還是認為，盧秀燕是國民黨內參選主席的最大公約數人選，「我們還是支持她」。

媒體報導，盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會維持初衷、信守承諾，「做好做滿」台中市長直到明年底卸任。黨務人士表示，距登記還有時間及空間，盧秀燕還有時間思考，盼她回應外界的期待。朱立倫維持一貫的主張不變，希望順利交棒；未來不論是誰當選黨主席，大家一定會全力支持。

今日下午返國的李乾龍受訪表示，他還是認為，盧秀燕是國民黨內參選主席的最大公約數人選，「我們還是支持她」。現在又有颱風要來，盧秀燕也說，眼前最重要的事情、尤其這禮拜最重要的事情就是防颱。

另外，民眾黨主席黃國昌今天表態參選2026年新北市長，藍營人士表示，去年台中立委選舉藍白合，726、823黃國昌一再赴台中宣傳反罷免，屢次與盧秀燕同台，展現合作的默契與空間，盧秀燕若當上黨魁，對黃國昌最有利。

