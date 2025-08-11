劉世芳指政府承認中華人民共和國 馬辦：「新兩國論」違憲

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，劉世芳在立法院公開說「承認中華人民共和國」，是違反中華民國憲法的「新兩國論」。（資料照）

2025/08/11 17:55

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部長劉世芳今日表示，按照憲法增修條文、歷屆總統的講話都說得非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府立場，是承認中華人民共和國的。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，無論是劉世芳在立法院公開說「承認中華人民共和國」，或教育部強推「識讀中國威脅」教材，都是違反中華民國憲法的「新兩國論」，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的閣員應該下台謝罪，賴清德總統更應出面給個交代。

蕭旭岑表示，中華民國憲法及增修條文明文規定，中華民國就是中國，分為台灣地區與大陸地區，我們是台灣人、也是中國人，台灣地區與大陸地區同屬一個國家，不承認中華人民共和國是個國家。這麼清楚明白的文字，劉世芳居然還可在國會殿堂胡說八道，已經不配擔任內政部長。

蕭旭岑說，賴政府處理南部水災不力，還有很多鄉親沒有安置，民怨四起；美國關稅疊加20%，更嚴重衝擊產業發展與百姓生計。無能又失能的賴政府卻把力氣用在操弄政治意識形態，撕裂分化國人團結，賴清德對得起台灣人嗎？

蕭旭岑指出，按照劉世芳的講法，如果我們把大陸當成另一個國家，是不是陸委會跟海基會根本就可以裁撤了，由外交部成立中國司或者亞太司成立中國科；難道現行兩岸人民申辦證件、出入境程序也要一起改嗎？那必須修改或根本廢止「兩岸人民關係條例」，請問賴政府做好準備了嗎？

另針對前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因未放棄「中國籍」遭解職，國民黨立委牛煦庭批評內政部「政治追殺」，蕭旭岑表示，根據中華民國憲法與「兩岸人民關係條例」，兩岸之間根本只有戶籍問題，不可能有國籍問題，賴政府硬要陸配放棄「中國籍」，違憲違法，強人所難，根本是透過一點一滴的行政作為，要強推賴清德上任提出的「新兩國論」。

蕭旭岑指出，教育部強推「識讀中國威脅」教材，陸委會官員稱「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法已失效，同樣違反中華民國憲法與「兩岸人民關係條例」。根據中華民國憲法、「兩岸人民關係條例」與法院判例，大陸地區人民也是中華民國國民，兩岸人民同根同源，從歷史、文化到法理上都不能分離，兩岸本是一家人，民進黨憑什麼以政治手段切割兩岸人民的連結？

蕭旭岑痛批，726大罷免全面被否決，已經展現了台灣的主流民意，反對民進黨操弄「抗中保台」，更反對民進黨只有意識形態，不顧人民生計。民進黨與賴政府治國無能，仍然以撕裂國人為樂，這樣的政府已經成為台灣人的「境內敵對勢力」，呼籲台灣民眾應該唾棄這樣的政黨與政治人物。

