    黃國昌參選新北市長！黃暐瀚提關鍵：藍營只能祝福

    2025/08/11 19:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌今（11）日表示，確定會投入新北市長選舉。對此，媒體人黃暐瀚表示，「政治充滿變數。」更提出目前局勢的「2大關鍵」，包含黃國昌全力幫助遭罷免的藍委，藍營只能祝福，不會反對，以及對藍營來說，黃國昌參選已從「話題」，轉化為「難題」。

    黃暐瀚今日於臉書粉專提到，黃國昌除了4月就已宣布要選新北外，還指出新北市13個議員選區，全部都要提出候選人，「如果你還硬是解讀他沒有『參選新北市長』的企圖心，那奇怪的不是黃國昌，而是看不懂的人。」

    黃暐瀚也認為當前的局勢，與4月時的「2大關鍵」變化。首先，726大罷免時，黃國昌與民眾黨全力幫助國民黨立委，「這份人情欠下，藍營選將（特別新北市）面對黃國昌的參選，只能祝福，不會反對。」

    黃國昌、李四川民調PK 會更「接近」些

    另外，黃暐瀚強調，民眾黨全代會宣布2年條款不變，眼下黃國昌的立委任期只剩半年，「不幹立委之後的『更重要戰鬥位置』，明顯是參選新北市長，這個議題的『真實性』，對藍營來說已經不是『話題』，正式轉化為『難題』。」

    最後，黃暐瀚重申，黃國昌雖然表態要選，但也樂見藍、白有「推選機制」，「簡單地說，就是『比民調、共推一組』，在上述兩個因素的發酵之下，下次再有民調公司做新北市長支持度調查時，黃國昌與李四川的距離，很可能會比之前幾次，都更『接近』一些。」

